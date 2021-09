Nicolas Mesdom a filmé son père, médecin généraliste en région parisienne, pendant les mois qui précèdent son départ à la retraite. Tout en racontant des trajets de vie, ceux des patients, ce documentaire sensible propose un état des lieux d'une médecine de proximité mal en point.

Le docteur Mesdom part à la retraite après plus de trente ans de consultations en médecine générale. © Camera lucida-Les Films du Bal-2020 / Arte

Voici un documentaire remarquable sur un sujet qui ne semble pas, à priori, exceptionnel : c'est une immersion dans le cabinet d’un médecin généraliste, à Romainville (Seine Saint Denis). Nous sommes avant le Covid : le docteur ne porte pas de masque. Nous sommes, surtout, juste avant son départ à la retraite : on va suivre ses derniers mois de consultations, avant qu’il passe le relais à son remplaçant. Et c’est peu de dire que l’on s’attache à ce médecin empathique, souriant et doux. « Journal d’un médecin de ville » est disponible en replay sur le site d'Arte.

Filmé par son fils

Le docteur Mesdom reçoit sans rendez-vous, souvent. Sa clientèle est fidèle et nombreuse. Au fil des consultations, on prend la mesure du lien qui unit ce médecin à ses patients. Il sait les écouter. Il sait aussi être ferme ou les bousculer, quand il le faut. Les séquences avec une patiente visiblement accro aux anxiolytiques et qui en réclame toujours plus sont poignantes. Certaines consultations m’ont fait pleurer, d’autres m’ont fait rire et j’ai été saisie par l’immense naturel qui se dégage de ce film.

L'explication de ce naturel est en partie familiale ! Le réalisateur de ce documentaire, Nicolas Mesdom, est le fils du médecin, Jean-Paul Medsom. Les gens lui ont sans doute fait confiance pour cela. Mais aussi parce qu’il a passé sept mois dans le cabinet : il a pris le temps de faire accepter sa caméra, sans pour autant la faire oublier. Une consultation chez le généraliste est un moment à la fois banal et très intense, explique le réalisateur.

Un état des lieux du système de santé

Ce sont des vies, des destins individuels, qui se racontent dans ce cabinet, mais on y trouve aussi un état des lieux du système de santé français. Car tout changera après le départ à la retraite du docteur : son remplaçant n’accepte pas les consultations sans rendez-vous, qui sont prisées par les populations les plus vulnérables. Il refuse de se déplacer à domicile autant que son prédécesseur, aussi. Pas le temps. La désertification médicale dicte sa loi, même dans les grandes villes et la médecine de proximité se meurt. Les consultations du docteur Mesdom racontent aussi, largement, les ravages de la souffrance au travail. On est bouleversé par la salariée d’une crèche qui craque en racontant ses journées. Le docteur, que l’on devine militant, décide de déclarer un accident de travail.

Vient le temps des adieux. Les patients et les patientes lui apportent des cartes et des cadeaux, le médecin est visiblement très ému. Et l'une de ses patientes, avant de quitter le cabinet, souffle : "Prenez soin de vous". Le soin, ici, est décidément en majesté.

« Journal d’un médecin de ville », de Nicolas Mesdom (durée 56 minutes) : à voir sur le site d’Arte.