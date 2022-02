Ce soir, France 2 diffuse "Comment tu t'appelles ?", un documentaire qui va à la rencontre de familles pour comprendre le pourquoi de leurs prénoms.

Souvenez-vous : il y a quelques mois, un presque candidat à l’élection présidentielle se demandait s’il ne fallait pas interdire tous les prénoms qu’il considérait comme étrangers. Polémique nationale.

Tout le monde s’en est emparé et pour cause : s’attaquer au prénom, c’est s’attaquer à l’identité de chacun.

On se construit toutes et tous en fonction du prénom que l’on nous donne, ou que l’on choisit pour certains. D’où la violence du débat.

Et pendant que la France se déchirait à ce sujet, le réalisateur Jean-Michel Vennemani parcourait le pays à la rencontre de familles pour comprendre ce qui avait déterminé le choix de leurs prénoms.

L'idée du film n’est pas née de cette polémique mais d’un livre du politologue Jérôme Fourquet qui tendait à démontrer que la France s’était peu à peu archipellisée et qu’elle ne formait donc plus un bloc homogène.

Quoi de mieux, pour l’illustrer, que de prendre en exemple la diversité de prénoms que l’on donne à nos enfants ?

Au début du XXe siècle, une petite fille sur cinq s’appelait Marie. Aujourd’hui, elles se font de plus en plus rares et représentent moins d’1% des naissances.

Signe d’une influence moindre du christianisme dans la société française ? Oui mais pas que et c’est ce que montre ce documentaire à travers les différents profils de Françaises et de Français que l’on rencontre.

Il y en a pour qui les spécificités régionales sont sacrées et qui veulent perpétuer cette identité à travers le prénom de leurs enfants.

D’autres qui sont arabo-musulmans et qui continuent de donner des prénoms qui ont une signification dans leur culture.

Et puis il y a ceux qui sont influencés par la télévision... On voit dans ce doc une femme qui donne comme prénom à son fils Leeroy (en référence à un personnage de la série 'NCIS').

Et voilà que je regrette de ne pas avoir appelé mon fils Victor Newman ! J’ai préféré lui donner un prénom qui pourrait, plus tard, être un facteur de discrimination.

Et l’on en parle d’ailleurs, dans ce film, de ces Français qui se sentent rejetés à cause de leurs prénoms.

C’est le cas d’Abdelkader qui ne trouve pas de travail et qui est persuadé que le fait de s’appeler Abdelkader ne l’aide pas dans ses recherches… Il a même pensé à changer son prénom sur son CV mais il n'a pas eu envie d'effacer une partie de son identité.

Montrer qui l’on est. S’affirmer avec sa singularité, son identité, sa culture. C’est à cela que sert un prénom. Et ce documentaire en fait une superbe démonstration. Ivanna, Thibaud, Leeroy, Aymerich, Abdelkader ou Atlas ne sont pas les mêmes personnes. Ils n’ont pas la même histoire et c’est en cela qu’ils racontent la France telle qu’elle est. Plurielle, diverse, mouvante et profondément authentique.

« Comment tu t’appelles ? La France des prénoms », un film diffusé à 23h05 sur France 2.