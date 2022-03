Depuis ce week-end, "Serviteur du peuple", la série qui a fait connaître en Ukraine le président Volodymyr Zelensky est disponible sur arte.tv.

Une comédie politique détonante qui nous permet de mieux comprendre la pensée du président ukrainien. Parce que rappelons-le, cette série, qui avait connu un succès populaire à sa sortie en 2015, est écrite par Volodymyr Zelensky. Il n’est pas seulement l’acteur principal de « Serviteur du peuple », il en est aussi à l’origine.

Et si cette série l’a porté au pouvoir en 2019, c’est bien parce qu’il s’en est servi pour faire une critique acerbe du système politique de son pays. L’humoriste qu’il était à l’époque a utilisé les codes de la comédie pour faire passer des messages. Notamment un qui lui est cher et qu’il martèle dans les 23 premiers épisodes dispos sur arte : tous les politiques sont corrompus.

Seul son personnage, un prof d’histoire qui se retrouve par miracle propulsé à la présidence de l’Ukraine, semble pouvoir résister aux tentations de la corruption. Parce qu’il vient de la société civile, parce qu’il est hors du système et parce qu’il a une morale. Contrairement à tous les autres qui sont présentés comme des clowns pervertis par l’argent.

Dans le système politique croqué par Zelensky, on prend plus de temps à choisir la montre, le parfum et la tenue du président qu’à régler les problèmes du peuple

On est plus attaché aux dorures du pouvoir et au protocole qu’aux idées qu’on souhaite défendre.

Bref, il y a dans cette série la petite mélodie du « Tous pourris ». Et même l’homme providentiel qu’il incarne semble désabusé face à cette médiocrité. Je dois vous avouer que cette posture populiste m’a un poil désarçonné. Peut-être parce que je regarde cette série avec mes yeux de Français qui a du mal avec ce discours. Mais à en croire son succès en Ukraine, ces idées-là devaient être partagées par une grande partie de la population.

Est-ce qu’on parle de la Russie dans cette série ?

Oui et c’est toujours pour s’en moquer. Vladimir Poutine et son allié biélorusse Loukachenko sont présentés comme des idiots. Et on invoque même la figure historique d’Ivan le Terrible pour rappeler aux téléspectateurs que l’Ukraine se sent plus proche de l’Europe que de la Russie.

De toute manière, « Serviteur du peuple » est une série résolument tournée vers l’Ouest. Elle reprend certains codes des sitcoms américaines. Notamment la famille du président, cantonné dans son salon. Avec le père, drôle et tête en l’air comme dans toutes les bonnes comédies américaines. Sans oublier le premier ministre qui nous fait penser au personnage d’Alec Baldwin dans 30 Rock. On sent que Zelensky a été biberonné à la télévision américaine.

Je préfère être honnête avec vous : ce n’est pas une bonne série. Regardez-la, si vous souhaitez en savoir plus sur cet homme qui se retrouve aujourd’hui propulsé au-devant de la scène internationale. Elle est pleine d’enseignements, c’est véritablement son manifeste politique.

Les 23 épisodes de la première saison de « Serviteur du peuple » sont à retrouver sur arte.tv.