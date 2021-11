On vous parle aujourd'hui d'un programme de francetv slah qui lutte contre les préjugés. "Etiquette", c'est son nom. Comme celles qu'on colle aux hommes et aux femmes que l'on connait trop mal. Super titre pour une collection d’émissions qui cherche précisément à les décoller.

Le principe du programme est simple : on rassemble différents témoins qui partagent une origine, un métier, une orientation sexuelle ou une religion et on les confronte aux préjugés dont ils sont victimes au quotidien.

Pendant une trentaine de minutes, ils échangent et réfléchissent ensemble à l’impact de ces clichés sur leurs vies et sur la société.

C’est une véritable émission de service public. Ça tombe bien : elle est disponible sur francetvslash, l’excellente plateforme des jeunes de France Télévisions.

Je vous conseille de regarder les numéros consacrés aux gros, aux Juifs de France, aux profs ou aux anciens détenus. J’y ai appris beaucoup de choses et elles m’ont permis de réfléchir aux idées reçues que je pouvais avoir sur certaines personnes.

Parce qu’on en a tous, c’est humain. On cherche tous, aux premiers abords, à enfermer l’autre dans une case de clichés. Et c’est ce que j’aime dans cette émission. On ne diabolise pas les préjugés. On cherche plutôt à les déconstruire en douceur pour offrir aux téléspectateurs la possibilité de penser contre soi-même.

A voir, l’un des derniers numéros d’Etiquette consacré cette fois-ci… aux journalistes.

C’est l’une des professions les plus détestées de France. Il fallait bien une émission pour se confronter aux clichés qui viennent écorner la profession.

Pour constituer son plateau, l’équipe d’Etiquette a brassé large : des pigistes, une journaliste de BFMTV, une autre venue de la presse quotidienne régionale. Hervé Brusini, grand nom de France Télévisions et Taha Bouhafs, journaliste engagé officiant sur des médias de gauche.

L’émission est du même acabit que les précédentes. Ça nous offre un débat apaisé et assez passionnant. Et ce qui nous saute aux yeux quand on regarde ce programme, c’est que les journalistes présents sur le plateau ne se ressemblent absolument pas. Ils ne font pas corps contre les préjugés, ils les ressentent tous de manière très différente.

« Etiquette », c’est un élixir contre les généralités. Je suis persuadé que les jeunes qui regarderont ce programme ne diront plus jamais LES journalistes, LES médias ou encore LES Juifs ou LES jeunes de banlieue. Parce qu’ils auront conscience que ces groupes n’ont en commun que les clichés qui s’abattent sur eux.

Si vous êtes prof, de grâce, regardez cette émission avec vos élèves. Elles leur prouveront que la pluralité de la diversité est plus puissante que n’importe quelle étiquette.

"Etiquette", l'émission qui lutte contre les clichés.