Le premier film de Maggie Gyllenhaal comme réalisatrice impressionne par sa maitrise. "The Lost Daughter" est porté par Olivia Colman, magistrale dans le rôle d'une femme solitaire tourmentée par la maternité. Cette adaptation d'un roman d'Elena Ferrante va vous trotter un moment dans la tête...

Olivia Colman est magistrale dans le rôle de Leda, une Américaine solitaire et mystérieuse. "The lost daughter", de Maggie Gyllenhaal. © Netflix

"The Lost Daughter", à voir sur Netflix, est l’adaptation d’un roman d’Elena Ferrante, "Poupée volée", qui a été publié avant le succès planétaire de « l’amie prodigieuse ». Film magnifique et troublant, de nature à vous trotter dans la tête pendant un moment, il est aussi superbement réalisé. C’est le premier film en tant que réalisatrice de l’actrice américaine Maggie Gyllenhaal. Elle révèle, dès ce premier essai, une maitrise qui impressionne. Et notamment dans la direction d’actrice. Car le film est porté de bout en bout par une comédienne magistrale : la Britannique Olivia Colman.

Inoubliable reine Élisabeth dans les saisons 3 et 4 de « the Crown », Olivia Colman est tout aussi magnétique ici, mais dans un rôle très différent, c’est peu de le dire : celui d’une intellectuelle en vacances, qui savoure sa solitude, voire assume son égoïsme. Une femme que l’on devine, assez vite, tourmentée.

Inquiétude sourde

Nous sommes sur une île grecque, en plein été. Leda est une prof de littérature à l’université, une Américaine proche de la cinquantaine. Elle vient passer ici des vacances studieuses, ses valises sont pleines de livres. Elle semble parfois au comble du bonheur, entre soleil et bains de mer, mais on sent poindre une inquiétude sourde. Leda scrute les gens autour, sur la plage. Elle est dérangée par les rires, ou les ados bruyants. Que cache ce besoin viscéral de calme ?

Maggie Gylenhaal, nous conduit sur quelques fausses pistes. Elle prend le temps d’apprivoiser Leda et aborde, avec une immense sensibilité, la pression qui pèse sur les mères. La maternité qui n’est pas toujours synonyme de bonheur. Pour raconter ce mal de mère, Maggie Gyllenhaal filme au plus près les peaux, les visages, les larmes, les regards. La performance d’actrice d’Olivia Colman est vraiment épatante, toujours sur un fil entre la douceur et la mélancolie, parfois teintée de noirceur. Cette femme est abrupte. Sa façon d’interagir avec les gens surprend, il y a quelque chose qui cloche sans qu’on puisse y mettre des mots.

Mère inadaptée

"The Lost Daughter" a obtenu le prix du meilleur scenario à la Mostra de Venise. Film troublant, vous disais-je. Car ce personnage de Leda l’est. Aussi troublante qu’immensément attachante. Olivia Colman incarne une mère inadaptée. Une mère contre-nature. Une mauvaise mère ? Quel est le poids de ces mots-là dans la vie d’une femme ? On comprend le parcours de Leda grâce à des images de flash-back. Ses souvenirs de jeune mère. Comment encaisser quand on réalise qu’on n’y arrive pas ? Voire – tabou suprême – qu’on n’a pas envie d’y arriver…

C’est aussi, en sous-texte, une affaire d’attention. Au cours d’un colloque auquel Leda participe, dans les images de flash-back, il est question de la philosophe Simone Weil. Et de cette citation :

L’attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité.

Voilà qui fait écho, subtilement, au sujet de la maternité. L’attention, générosité suprême. Reste à décider à qui on accorde cette attention. Et si on a vraiment l’opportunité de le décider. Je n’en dévoile surtout pas trop, car cette histoire est très loin d’être manichéenne, et toutes les voies sont possibles. Même l’amour, même la tendresse. Regardez ce film pour faire la connaissance de Leda. Elle le mérite et vous aussi.

"The lost daughter", un film de Maggie Gyllenhaal avec Olivia Colman, à voir sur Netflix.