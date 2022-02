Cette fiction à voir sur France 2 raconte le parcours de deux couples français qui ont recours à la gestation pour autrui au Canada. Un scenario qui n'élude en rien les questions éthiques posées par la GPA. À voir, quelle que soit votre opinion sur le sujet.

GPA. Trois lettres qui suscitent bien des débats et souvent pas mal de contre-vérités. La gestation pour autrui est au cœur d'une soirée spéciale sur France 2, ce mercredi 9 février. Au programme : un téléfilm, puis un débat et un documentaire.

Le téléfilm est adapté du livre de Marc-Olivier Fogiel : "Qu’est-ce qu’elle a, ma famille ?". Dans cet ouvrage, le journaliste parlait de sa propre famille, des deux filles qu’il élève avec son mari, nées d’une femme porteuse aux États-Unis. Mais il donnait aussi la parole à d’autres Français qui avaient eu recours à la GPA, pour montrer la diversité des situations. Autrement dit, ne vous attendez pas à voir, dans cette fiction, un récit du parcours GPA de Marc-Olivier Fogiel. On peut néanmoins supposer que l’un des deux couples est inspiré du sien. Car il y a deux couples, au cœur de cette histoire.

Un couple homo et un couple hétéro

On s’intéresse d’abord à Céline et Matthieu, des agriculteurs qui approchent de la quarantaine. Couple hétérosexuel stérile, qui se bat depuis des années pour adopter, mais leur dossier n’avance pas. Un jour, ils rencontrent Darius et Julien, couple homosexuel, qui a entamé des démarches pour une GPA au Canada. L’idée fait son chemin, pourquoi pas eux, aussi ? Ils se posent beaucoup de questions, ils hésitent. Et puis ils se lancent. Malgré l’hostilité de leur famille, en particulier de la mère de Céline :

Payer une femme pour faire un bébé à ta place ? Mais enfin, Céline, vous n'allez pas faire ça ! Vous n'allez pas passer commande d'un bébé, tout de même !

Sofia Essaïdi, qui interprète Céline, est très juste. Coup de chapeau aussi à Benjamin Siksou, dans le rôle de Julien, l’un des deux pères du couple gay. Le téléfilm offre donc une plongée, en parallèle, dans la vie de ces deux couples de milieux très différents. Chacun aura des difficultés, des doutes, des moments de joie. On suit, au fil des mois, leur parcours de GPA, chacun avec une femme porteuse au Canada.

Loin de tout angélisme

L'intérêt de cette fiction, c’est que les questions éthiques, morales, que pose la GPA ne sont pas du tout éludées. On est très loin de tout angélisme. Céline, l’agricultrice, se demande au départ comment elle pourra se sentir mère d’un enfant né des gamètes de son mari mais qui a été porté par une autre femme. On voit aussi l’hostilité de l’une des enfants de la femme porteuse, au Canada : June, une ado de 13 ans, ne sait pas quoi penser de ce bébé qui va sortir du ventre de sa mère, mais qui ne sera pas sa sœur. Cela pousse à inventer d’autres manières de faire famille.

C’est l’occasion de préciser qu’en France, la majorité des couples qui ont recours à la gestation pour autrui sont des couples hétérosexuels. Et qu’au Canada, les femmes porteuses ne sont pas payées, simplement indemnisées de leurs frais de santé. Elles le font généralement par militantisme, par générosité. L’embryon est issu d’un don d’ovocyte : la femme qui porte l’enfant n’est pas la mère biologique de l’enfant.

Cette fiction, très touchante - évidemment que j’ai pleuré - n’a pas pour ambition de banaliser la gestation pour autrui, pas du tout. Mais de montrer à quelles conditions elle peut se faire de façon éthique.

► Soirée spéciale GPA sur France 2, le mercredi 9 février. D’abord ce téléfilm, à 21h10, « Qu’est ce qu’elle a ma famille ? », puis un débat animé par Julian Bugier et enfin un documentaire intitulé « PMA – GPA : les enfants ont la parole ».