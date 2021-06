Un jeune homme se film en train de découvrir des clips de Michel Sardou, Daniel Balavoine ou encore Mylène Farmer. Il est époustouflé, admiratif, emballé, et c'est un régal à regarder.

Je vous présente Dereck. C’est un Américain très sympathique qui tourne des vidéos chez lui et affiche 100.000 abonnés au compteur. Même si vous ne parlez pas du tout anglais, un nom devrait vous faire réagir : "Michel Sawdou".

Oui, il parle de notre Michel Sardou. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Mais Dereck, lui, ne connaissait pas cette chanson ! Je vous jure. Il la découvre et ça donne ça :

What the hell !

Le jeune homme est épaté par la voix de Michel Sardou, par son sens du rythme. « Cette chanson dépasse le radar de la folie » s’exclame Dereck. Et pendant qu’il écoute, son visage exprime tout cela : sa joie, son admiration. Il est bouche bée, il en rajoute, à l’Américaine, et c’est délicieux à regarder.

La réaction à des vidéos est une tendance très répandue sur Youtube : des gens se filment en train de regarder quelque chose et par effet miroir, c’est un peu comme si on se regardait nous-mêmes. Mais là, le plaisir est décuplé parce que Dereck s’attaque à notre patrimoine ! D’ailleurs depuis que Konbini a consacré un article en France à ce Youtubeur américain, les commentaires en français sous ses vidéos se multiplient. On est fiers comme des coqs.

Il a écouté d'autres artistes français. Notamment Mylène Farmer. « Holly bananas ! » J’ai envie de traduire (librement) par « saperlipopette » ! Dereck trouve Mylène Farmer « amazing », les batteries sont épiques, dit-il. Et il n’en revient pas que ce morceau date de 1991 : c’est tellement génial que pourrait être d’aujourd’hui !

Deux réactions possibles à cette affirmation : La première. On traite Dereck de petit con, il est en train de découvrir qu’il y a eu des choses intéressantes avant sa naissance. La deuxième. On s’émerveille parce que son avis est sincère et débarrassé du moindre apriori. Je choisis la deuxième option, vous vous en doutez. Dereck ne connaissait ni Michel Sardou ni Mylène Farmer : il assume, il le dit, il ne tire de cette méconnaissance ni honte ni fierté et il écoute vraiment. Ces vidéos ont le charme des premières fois : Dereck est vierge de tout jugement de valeur, il ne sait rien de la réputation de l’artiste. Il s’intéresse à la substantifique moelle !

Mais il ne comprend pas les paroles… Parfois, il cherche la traduction sur internet en même temps qu’il regarde le clip. Mais la plupart du temps, non, il ne comprend pas. Voilà qui pose une question de bac philo : faut-il comprendre une œuvre d’art pour la trouver belle ? Kant a la réponse. Eh oh, l’épreuve c’est demain, il est temps de réviser. Ah au fait. Dereck a aussi écouté Balavoine et… Johnny Hallyday. Qu’en a-t-il pensé, à votre avis ? Amazing. Unbelievable.

« Dereck reacts ».