A l'occasion du festival d’Angoulême, plongez dans ce court documentaire, à voir sur le site d'Arte. Portrait de quatre femmes engagées, qui ont choisi la bande dessinée comme moyen d'expression, au Maroc, en Tunisie, en Égypte et au Liban.

Le dessin de la Marocaine Zainab Fasiki et la ville de Casablanca. © Gedeon Productions / Arte

Le festival d’Angoulême (du 17 au 20 mars) me donne l'occasion de vous parler de ce documentaire très beau, touchant et exaltant : « Crayon au poing », à voir sur le site d’Arte. C’est un portrait croisé de quatre dessinatrices de bande dessinée : la Tunisienne Nadia Khiari, la Libanaise Lena Merhej, la Marocaine Zainab Fasiki et l’Egyptienne Deena Mohamed. Chacune nous ouvre la porte de son atelier et raconte son parcours, son crayon, son dessin, son combat.

Ce court documentaire (28 minutes) est très rythmé. Et la bonne idée des réalisatrices, Lizzie Treu et Eloïse Fagard, c’est d’avoir donné vie au dessin. On observe chacune de ces dessinatrices au travail, on admire leurs planches, mais on voit aussi leurs dessins s’animer, dans la ville : ils sont insérés, avec beaucoup de finesse, dans les prises de vue réelles du documentaire. C’est ainsi que les personnages de BD investissent les rues de Casablanca, du Caire, de Tunis, de Beyrouth.

Les personnages mais aussi les décors. Ici, Lena Merhej constate, dans les rues de Beyrouth, les dégâts causés par l’explosion de 2020 et sa ville dessinée se mélange à la ville réelle :

J'ai eu besoin de dessiner Beyrouth. Dessiner minutieusement chaque quartier, comme il était. Pour me réapproprier la ville détruite. Cela m'a ramenée à mon enfance, aux bombardements de la guerre.

Le dessin peut servir à canaliser la colère. A prendre du recul, aussi, et tenter de comprendre. Lena Merhej se présente comme une artiste « enragée » autant qu’engagée.

Chacune des dessinatrices a un style très différent. Leurs travaux sont très puissants visuellement. Leur point commun, c’est la contestation politique et sociale. Il est question, dans leurs BD, des printemps arabes, de l’islamisme, ou encore des tabous qui verrouillent la société.

Le travail de Zainab Fasiki, en particulier, est impressionnant. Elle dessine des femmes nues gigantesques, qui surplombent Casablanca, comme pour la protéger. Là encore, le dessin se mêle aux vraies images de la ville. Cette femme nue et fière, immense, c’est une façon pour l’artiste de rêver qu’elle pourrait protéger sa ville. C’est une super-héroïne ! Zainab Fasiki reçoit, chaque jour, des insultes et des menaces. Elle ne se sent ni libre, ni en sécurité. Elle vit dans un pays où la bande dessinée a encore bien du mal à exister. Mais elle porte haut, comme les trois autres dessinatrices, une soif de liberté qui force l’admiration.

« Crayon au poing : quatre dessinatrices du monde arabe » : à voir sur le site d’Arte.

Le documentaire sera projeté au festival d’Angoulême, vendredi 18 mars à 16h, en présence des réalisatrices et de l’une des dessinatrices (la Marocaine Zainab Fasiki), au Chronoscaphe de la cité de la BD.