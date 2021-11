Cette excellente série française est de retour pour une saison 2, plus sombre et plus politique que la précédente. Tiphaine Daviot incarne une jeune interne en psychiatrie un peu dépassée, mais toujours aussi humaine et attachante.

Il se passe décidemment des choses intéressantes sur OCS ces jours-ci : « Succession », excellente série américaine qui n’a pas besoin de moi pour être reconnue à sa juste valeur, mais aussi des fictions beaucoup moins exposées et qui méritent largement votre intérêt. « HP » en fait partie : cette série médicale se déroule, comme ses initiales l’indiquent, à l’hôpital psychiatrique. Je vous avais parlé de la saison 1 à sa sortie, j’étais emballée. Je le suis tout autant par la saison 2, bien que le ton et l’atmosphère soient un peu différents, un peu plus graves. On s’attache encore plus à l’héroïne : une jeune interne en médecine, Sheila, incarnée par la follement brillante Tiphaine Daviot.

Un médecin devenu patient

Sheila est peu livrée à elle-même, dans le service. Son co-interne, Jimmy, a craqué. Burn out. Il est désormais un patient dans son propre service. Il a troqué la blouse blanche contre un pyjama bleu. Voilà qui crée de la confusion, d’autant qu’un autre malade, Rémi, a la fâcheuse habitude de se prendre pour un médecin et d’assurer des consultations. C’est la frontière, souvent bien mince, entre la folie et la prétendue normalité qui est interrogée avec malice. « Les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais », disait Oscar Wilde.

Je recommande de voir d’abord la saison 1, si on l’a ratée, même si ce n’est pas indispensable pour comprendre l’histoire. Je l’ai vue pour ma part à sa sortie il y a trois ans et n’ai eu aucun mal à me replonger dans l’histoire. C’est l’apanage des séries réussies : une impression immédiate de familiarité, comme si j’avais quitté les personnages la veille. Et notamment le fameux Jimmy, tour à tour cynique ou attendrissant, imprévisible, attachant ou détestable, campé par un autre excellent comédien, Raphaël Quenard.

Où sont les patients "rentables"?

Plus sombre, cette saison 2 est aussi plus politique. Les restrictions budgétaires, les réformes de l’hôpital public, la tarification à l’acte (qui crée des situations complètements absurdes) sont au cœur de l’intrigue. Il faut désormais privilégier les patients « rentables », autrement dit ceux qui ne restent pas trop longtemps, parce que c’est dans les premiers jours qu’on pratique le plus d’actes susceptibles d’être facturés. Au risque de laisser des gens qui ont besoin d’aide, potentiellement dangereux, rentrer chez eux.

Parmi les patients et les patientes, vous aurez très vite, je n’en doute pas, votre chouchou. Par exemple cette femme pas franchement pudique qui soutient qu’elle doit « exposer sa lune au rayon de l’anus », ou peut-être est-ce l’inverse, elle ne sait plus. J’ai une immense tendresse aussi pour Monsieur Gudz, qui souffre d’un syndrome de Cotard : il est persuadé d’être mort, alors Sheila va essayer de lui prouver que le paradis existe. Puisqu’elle n’a pas les moyens de le prendre en charge comme il faudrait, elle brode, elle invente, elle s’échappe.

« HP » est une dramédie : un drame qui fait rire, ou une comédie qui fait pleurer. Le scénario marche sur un fil et cela fonctionne très bien. Ce qui est fort, c’est que jamais on ne rit sur le dos des patients, ou à leur détriment. Jamais il n’est question de se moquer d’eux. Le rire que déclenche cette série est à l’image du personnage de Sheila : empathique, généreux, un brin désespéré. Et la tonalité politique, où se faufilent la poésie et la fantaisie, rendent cette saison 2 captivante.

HP, dix épisodes de 20 minutes, à voir sur OCS. Une série d'Angela Soupe et Sarah Santamaria-Mertens, avec Tiphaine Daviot et Raphaël Quenard.