Mohamed El Khatib a rencontré des enfants de parents séparés, partout en France, et a créé avec eux un spectacle, au titre emprunté à Marivaux. "La dispute" est un documentaire qui raconte les coulisses de ce spectacle. Un film touchant aux allures de joyeuse thérapie collective.

Je vous ai parlé il y a quelques mois de Mohamed El Khatib : il avait consacré un documentaire formidable à son périple en voiture, en Renault 12, sur les traces de sa famille au Maroc. Gros coup de cœur. J’attendais avec beaucoup d’impatience son nouveau film, le voici : "La dispute" est à voir sur France 2 mercredi 18 mai à 23h, ou en replay.

Du théâtre au documentaire

"La dispute" est un titre emprunté à Marivaux. Mohamed El Khatib est un auteur et metteur en scène de théâtre. Ici, le point de départ est une pièce faite avec des enfants. Il voulait s’attaquer à un sujet d’une immense banalité et dont pourtant on parle peu : la séparation des parents. Il a rencontré des enfants partout en France, des gamins de toutes les origines sociales, pour fabriquer avec eux une pièce de théâtre, dans un décor de Légo et de Playmobil géants. Ce film est, en quelques sortes, le making-off du spectacle.

Le socle, ce sont des questions, souvent adressées aux parents. Pourquoi vous êtes-vous séparés ? Est-ce que vous allez vous remettre ensemble un jour? Quand vous aurez un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, est-ce qu’on sera obligé de l’aimer ?

Le doudou qu'on trimballe

Des questions importantes, qui sont ici abordées avec beaucoup de finesse. On parle de la vie d’avant et de la vie d’après. De l’absence du père, souvent. De l’alternance aussi, avec le doudou qu’on trimballe d’une maison à l’autre. Du conflit de loyauté, aussi : un terme que les enfants n’emploient pas mais qui infuse leurs témoignages : la peur de devoir choisir, la peur de trahir l’un des parents en aimant toujours l’autre parent.

Ils parlent aussi de la façon dont ils ont appris la séparation. L’annonce est un moment souvent gravé dans leur mémoire. Les maladresses des parents, dans les mots employés, sautent aux oreilles.

Ce documentaire, j’en suis convaincue, est précieux pour tous les parents séparés ou en voie de séparation. Il ne s’agit pas de donner des leçons, ou de raisonner en termes d’échec ou de réussite du couple, pas du tout. Chacun bricole comme il peut. Mais les mots de ces enfants offrent un ancrage. D’ailleurs, ils prennent le pouvoir, au milieu du documentaire, ils s’emparent de la caméra, et ce sont eux qui posent les questions : c’est très drôle.

Un cadeau de la vie

Cette pièce de théâtre, résume l’une des mères interrogées, a été « un cadeau de la vie » : elle a permis à ces enfants de mettre des mots sur leur histoire, d’y poser un regard positif, d’apprivoiser leurs émotions. D’en rire. Ce fut une joyeuse thérapie collective.

Ces gosses, par ailleurs, sont excellents sur scène. Ils ont un sens du récit impressionnants. L’un des enfants explique que ses parents lui ont donné le choix : habiter chez papa ou chez maman. Alors il a pesé le pour et le contre. Chez papa, on se lave moins souvent. Chez maman, on mange trop de légumes, et elle n’a pas beaucoup d’humour. Donc il a décidé d’aller vivre… chez maman. Réaction du père ? Il a dit : « c’est normal, tous les enfants sont de droite ». Mais le petit garçon ne savait pas ce que ça voulait dire, être de droite. Alors son papa lui a répondu : « Tu comprendras quand tu seras de gauche ».

« La dispute », de Mohamed El Khatib : sur France 2, mercredi 18 mai à 23h ou en replay pendant quatre mois.