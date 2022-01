Adapté du livre de la journaliste Judith Duportail, ce documentaire de Jérôme Clément-Wilz se penche sur la façon dont les applications de rencontre bouleversent nos vies intimes.

Le livre de Judith Duportail, "l'amour sous algorithme" (2019), adapté par Jérome Clément-Wilz. © Federation Entertainment / France TV

Judith Duportail a été la première personne en France à réclamer ses données personnelles à Tinder : l’application de rencontre lui avait envoyé un immense fichier, point de départ de son enquête. Trois ans d’échanges consignés dans un épais classeur. Le livre de cette journaliste est adapté dans un documentaire très soigné, à voir sur France 2 : "l'amour sous algorithme".

Un café et un orgasme…

Pour observer un phénomène de société, mieux vaut réduire la focale. On se penche ici sur le match 664. Je traduis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet univers : un match, c’est un intérêt réciproque entre deux personnes, condition préalable à la discussion. Le match 664 a eu lieu un matin à 9h :

Je voulais écrire un message de femme fatale, un truc comme dans les films ! Alors je lui ai demandé de m'apporter un café et un orgasme.

Ce message audacieux est le point de départ du documentaire. Il semble que l'inconnu soit venu, mais on n’en saura pas plus. Car le cœur de ce film se situe entre le match et la rencontre. En attendant cet homme, la journaliste s’est mise à réfléchir à son usage de Tinder.

Le documentaire alterne le témoignage de Judith et des analyses d’experts. Les fameuses données envoyées par Tinder sont décortiquées par une sociologue, une informaticienne, un data-journaliste, une créatrice d’algorithmes, etc.

Une autopsie de l'amour au temps du numérique

Qui sont les gagnants et les perdants, sur ces applications ? Quelles sont les normes de genre, les rôles auxquels sont assignés les hommes et les femmes, en particulier dans une relation hétérosexuelle ? Dans quelle mesure agit-on, sur Tinder, exactement comme si l’application avait fourni un script à chacun, un rôle précis à jouer. L’enjeu futur de ces applications, ce sera de cerner les émotions des utilisateurs en temps réel, devant la photo d’un homme ou d’une femme. La technologie se peaufine en ce sens.

Judith Duportail se livre avec sincérité. Elle est en colère contre ces applications qui se nourrissent de la solitude. Mais elle aussi portée par un élan, en attendant le match 664 : elle a l’espoir que cette rencontre-là lui fasse changer d’avis. Elle navigue entre le cynisme et un romantisme solide. C’est une ambigüité très contemporaine.

L’amour sous algorithme, de Jérôme Clément-Wilz, co-écrit par Judith Duportail et Jérôme Clément-Wilz : mercredi 19 janvier sur France 2 à 23h05.