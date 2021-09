Arte consacre un documentaire captivant à ce roman épistolaire de Choderlos de Laclos, paru en 1782. Un chef d'œuvre de noirceur, de manipulation, au parfum de souffre. Nouvel épisode d'une brillante collection sur "les grands romans du scandale".

Mon choix est fait, dans le programme télé de ce mercredi : « les liaisons dangereuses », sur Arte. Le film de Stephen Frears avec Glenn Close et John Malkovich est diffusé à 21h, mais je vous recommande surtout le documentaire inédit qui est diffusé juste après (et déjà disponible sur le site d’Arte), consacré au livre de Choderlos de Laclos. « Les liaisons dangereuses », roman épistolaire écrit par un militaire. L’intrigue repose sur les manigances de deux libertins, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui se mettent au défi de séduire telle ou telle cible. Le livre connut un énorme succès, à sa sortie en 1782. Et fut surtout un scandale immense, en raison des innombrables allusions sexuelles.

Le vice monstrueux s'y fait voir dans toute sa difformité. (...) Malheur aux mères de famille qui par leur coupable négligence laisseront tomber ce roman dans les mains de leurs filles.

« Les liaisons scandaleuses » : ce documentaire de Priscilla Pizzato appartient à une collection passionnante que propose Arte

Une collection sur « les grands romans du scandale ». Il n’est jamais évident de consacrer un documentaire à un livre. Comment le mettre en image ? Ici, les nombreuses adaptations au cinéma sont utiles, qu’elles soient signées Stephen Frears donc, mais aussi Milos Forman ou Roger Vadim (avec Jeanne Moreau dans le rôle de Merteuil). Le documentaire est également ponctué par des entretiens avec des spécialistes de la littérature du 18ème siècle, qui parlent des « Liaisons Dangereuses » avec force et passion. Et la belle idée, c’est d’avoir demandé à deux membres de la Comédie Française, Elsa Lepoivre et Eric Génovèse, de lire les lettres.

La comédienne et le comédien sont en costume d’époque, mais ne se mettent pas tout à fait en scène. Là est l’originalité : on les voit répéter au maquillage, on montre les coulisses. Car il s’agit de comprendre les ficelles de ce livre où règne la manipulation. Voici l’une des lettres de Merteuil à Valmont.

Féministe, Merteuil ?

Madame de Merteuil est d’une intelligence inouïe. Mais au service de quoi cette intelligence est-elle mise ? La manipulation amoureuse. On est d’abord ébloui par l’intrigue de ce roman, par ses rebondissements et son extrême sophistication, et ensuite on est frappé par sa noirceur. La séduction est une arme de guerre. Laclos a été très loin dans l’effacement de tout ce qui pourrait nous rassurer sur les valeurs et sur l’amour.

Une question, et pas des moindres : Madame de Merteuil est-elle féministe ?

A priori non, car elle se contrefiche des autres femmes, elle ne pense qu’à elle-même. Mais par ses manigances, elle se révolte contre la place qui lui est assignée en tant que femme.

Je n’en dis pas trop pour ceux et celles qui n’ont pas lu ce livre, mais cette histoire ne se termine pas très bien pour la plupart des personnages (délice de l'euphémisme). Ont-ils eu ce qu’ils méritaient ? Est-ce une fin morale ? Impossible à dire. Laclos ne nous impose aucune interprétation. C’est la force des grands textes. Il nous met face à nous-même, de façon brutale, magistrale et intemporelle. Ce documentaire montre avec brio l’anatomie d’un livre « qui brûle comme de la glace », comme l’écrivait Baudelaire.

« Les liaisons scandaleuses », mercredi 22/09/21 sur Arte à 22h55 ou sur le site d'Arte.

Tous les épisodes de la collection « les grands romans du scandale » sont disponibles gratuitement.