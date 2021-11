Une boite pleine de photos et d'archives familiales était abandonnée dans une poubelle. Sergio Oksman, en tombant sur cette boite, a découvert le destin d'Elmer Modlin, acteur à la carrière modeste, de sa femme Margaret, artiste, et de leur fils. Il a décidé de leur "fabriquer" une histoire...

Des photos, des cassettes, des lettres... Toute une vie dans une boite. Sergio Oksman, en découvrant ces archives dans une poubelle, a voulu inventer le reste. © Dok Films

Ce film, qui dure 25 minutes à peine, raconte une histoire folle, et risque de vous hanter pendant un moment. "Une histoire pour les Modlin" est à voir gratuitement sur Tënk, grâce à un partenariat avec France Inter. Tout commence par un pur hasard : Sergio Oksman, le réalisateur de ce documentaire, est tombé un jour, dans une rue de Madrid, sur une boite remplie de photos, de lettres et d’autres documents. Le tout était abandonné à côté d’une poubelle. Il s’est plongé dans cette boîte et a découvert la famille Modlin.

Vous connaissez peut-être, sans le savoir, le père, Elmer Modlin. Vous l’avez aperçu furtivement si vous avez vu « Rosemary’s baby ». Elmer Modlin était figurant dans ce film de Polanski. La vie de cet homme, un acteur qui n'a jamais percé, était conensée dans cette boite, ainsi que celle de sa femme, Margaret Modlin, et de leur fils Nelson. Alors Sergio Oksman décide d’en faire un film. Le dispositif est aussi simple qu’efficace. Il fait défiler à l’image les photos, les lettres, les objets, et nous raconte en voix off : la rencontre entre Elmer et Margaret, l'arrivée à Hollywood, la naissance de Nelson, l'installation de la famille à Madrid.

Une vie recluse derrière des volets fermés

Un livre figure dans la boite, cadeau d’anniversaire d’Elmer à Margaret : les carnets de Léonard de Vinci. Sur la première page, cette dédicace : « A ma chère et douce Margaret qui un jour parviendra grâce à ses œuvres à la hauteur de cet homme. » Margaret serait donc devenue artiste ? Oui, la femme d’Elmer a passé sa vie à peindre et à sculpter, mais n’a jamais rien cherché à vendre de son vivant. Pourtant elle n’a jamais douté de sa mission, persuadée que la reconnaissance arriverait de façon posthume.

Une histoire pour les modlin, de Sergio Oksman (2012) / Dok Films

Les Modlin vivaient aux États-Unis. Un jour, ils ont tout quitté pour s’installer à Madrid, avec leur fils. Là, ils ont vécu reclus dans leur appartement pendant trente ans, les volets fermés, sans voir personne. Étrange... Le documentaire reconstitue le puzzle de cette famille à partir des pièces trouvées dans la boite. Il y avait même une cassette vidéo, sur laquelle on voit le couple Moldin en train de présenter les œuvres de Margaret. Elle peignait d’immenses toiles mystiques, dont son fils Nelson était le modèle, omniprésent.

Je ne veux pas trop en dire sur ce documentaire, pour que vous soyez tenus en haleine autant je l’ai été. Mais sachez que le destin des membres de cette famille donne un peu le vertige. Il fiche même les jetons. On y trouve, d’une certaine manière, des échos avec « Rosemary’s Baby »...

Agrandir le réel

Le plus vertigineux, à vrai dire, c’est qu’on ne sait pas si tout est vrai. Car le réalisateur a prévenu dès le début du film : il « fabrique, à sa façon, une histoire pour les Modlin ». Je suis sûre que vous avez déjà fait la même chose : inventer la vie des gens. Dans la rue, dans le bus, ou ailleurs, on observe les inconnus et on s'interroge. Que fait-il comme métier ? Quel âge a-t-elle ? Est-elle amoureuse ? Est-il heureux ? On laisse filer son imagination. C’est ainsi que le romanesque s’immisce dans la vie quotidienne, tout naturellement. Ce documentaire raconte une histoire en grande partie vraie, mais les frontières très floues entre la réalité et la fiction ne sont pas un problème. Au contraire. Elles agrandissent le réel. Elles donnent à cette famille une dimension mythique.

« Une histoire pour les Modlin », de Sergio Oksman : à voir gratuitement sur Tënk, jusqu'au 01/12/2021, en cliquant ici.