Cette émission diffusée sur M6 fait défiler des créateurs et créatrices d'entreprise devant un jury d'investisseurs et investisseuses. Un télé-crochet joyeux qui vulgarise le processus de la levée de fonds.

Un nouvel épisode de la saison 2 de « qui veut être mon associé ? » est diffusé ce mercredi soir. J’ai vu et je conseille. Pourtant, sur le papier, ça ne me faisait pas franchement rêver : c'est un télé-crochet pour créateurs et créatrices d’entreprises. Des hommes et des femmes viennent présenter leur projet devant un jury et espèrent repartir avec de l’argent.

Les jurés sont des investisseurs. Des patrons et patronnes, qui ont à la fois la solidité financière et l’expérience pour décider ou non d’investir. Il y a notamment Marc Simoncini, fondateur de Meetic, ou Sophie Mechaly, la dirigeante de la marque de vêtements Paul and Joe. Chacun va choisir ou non d’investir en échange d’une entrée au capital. [[ Inutile de préciser que tout cela se fait « pour de vrai » : quand l’un d’eux s’engage devant la caméra à mettre la main à la poche, il le fait vraiment ensuite.

Vulgarisation économique

Cette semaine, vous verrez une start-up qui vend une bague connectée, pour remplacer la carte bleue et les clés. Ses fondateurs demandent 625.000 euros, contre 25% des parts de l’entreprise. Mais aussi une petite entreprise créée par deux sœurs, qui propose des portraits d’artistes personnalisés : elles demandent 20.000 euros. Ce grand écart vous montre la diversité des profils, c’est aussi ce qui fait l’intérêt de l’émission.

Parfois, les investisseurs en face se battent pour être celui ou celle qui financera le projet et obtiendra un morceau de la boite. Et parfois au contraire… personne n’est emballé. C’est le cas ce soir pour Dalma : une jeune entreprise qui s’intéressent animaux de compagnie. C’est une mutuelle pour chiens et chats. Elle propose un remboursement des frais de vétérinaires en échange d’un abonnement. Les deux créateurs de l’entreprise arrivent enthousiastes et fiers de leur projet sur le plateau. Ils sont sûrs d’eux, le marché est porteur, les ventes de chiens et de chats ont explosé depuis le confinement. Mais ils demandent beaucoup : 300.000 euros. En échange, ils proposent seulement 5% des actions de la boite. Et surtout, ils valorisent leur entreprise à 6 millions d’euros. Le jury sera sévère...

Un coup de pub immense pour les entreprises

Vous allez me trouver un peu sadique, mais la cruauté du jury avec certains candidats donne, à mon avis, du relief à l’émission, elle apporte une impression de sincérité globale ! J’ai contacté les deux créateurs de cette entreprise. Aujourd’hui, un an après le tournage, ils ont 30 salariés et 10.000 clients, chiens et chats confondus. Ils disent avoir beaucoup appris de cette expérience. Et ils sont ravis, évidemment, de l’éclairage médiatique. D’ailleurs, la production de « qui veut être mon associé » a prévenu tous ceux et celles qui participent à l’émission de se tenir prêts : le soir de la diffusion, les commandes risquent de pleuvoir, il faut penser à prévoir le stock et faire attention à ce que les serveurs soient costauds (il serait dommage que le site internet explose le jour J, c’est arrivé à certains au cours de la saison 1). Le coup de pub pour l’entreprise est immense.

Voilà qui est rassurant, de mon côté de l’écran. C'est un jeu où même les perdants ont tout à gagner. On a donc le droit de savourer les gamelles (qui font le sel de tous les télé-crochets) sans culpabiliser. C’est un marché gagnant – gagnant !

« Qui veut être mon associé ? » : mercredi 26 janvier à 21h sur M6.