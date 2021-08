Lamya est franco-marocaine. Elle grandit à Casablanca et débarque en France à 18 ans. C’est à la mairie de Clichy-sous-Bois qu’elle a rencontré Fatima Daas. Dans ce premier épisode, elles échangent autour des langues, de la famille, de deuil et d’empêchement, et de l’écriture comme échappatoire.

Quand j’ai rencontré Lamya, je vivais à Clichy sous-bois. J’étais lycéenne. Elle travaillait à la mairie. Quelques années plus tard, Lamya est devenue ma collègue aux ateliers Médicis. Puis elle est devenue une amie depuis la publication de mon roman. J’ai l’impression qu’on s’est de nouveau rencontrées. Je l’ai découverte en tant que lectrice. Elle m’a découverte en tant qu’autrice.

Lamya a 45 ans, elle est née au Maroc et vit à Paris. Elle a de petits yeux marron clair, soulignés de noir. Elle sait ce que signifient les mots accueil, justice, bienveillance. Elle aime les mots et les images. Elle aime l’art. Elle passe son temps à se questionner et dit : "je suis beaucoup trop dans ma tête et pas assez dans mon corps". Elle est un mélange d’épine, de mystère, de contrôle, de délicatesse et d’exigence.

Lamya pèse chaque mot qu’elle prononce, chaque phrase qui pourrait être de trop.

Une arrivée en France difficile

Lamya : "Il a fallu que je me débrouille toute seule sans mes parents. Les premières démarches administratives d’inscription à la fac, d’ouverture de compte qui ne sont pas du tout faciles quand on arrive, qu’on n’a ni les codes ni les mots qu’il faut. J’avais tendance à me replier. J’ai tenté un peu de porte-à-porte, mais ça ne marchait pas.

J’ai grandi dans un univers où j’avais le sentiment d’avoir une petite place. J’ai eu une sensation d’étouffement, de ne plus pouvoir parler."

Je sens dans la voix de Lamya la volonté de prendre la parole, de hurler ce qui est resté bloqué quelque part en elle, ce qui l’étouffe, ce qu’on a refusé d’entendre, d’accueillir, d’écouter.

Une voix qui hurle en elle

On a des choses à dire. On a envie de dire des choses. Pourquoi ne pas le faire ? Qu’est-ce qui nous en empêche ?

"Ce que je sens en moi, c’est un énorme chagrin né il y a très longtemps et qui n’est jamais parti. J’ai l’impression de ne pas avoir été entendue. Dans mon éducation, il y a beaucoup de tabous et de distance. Le fait d’avoir perdu ma mère amplifie les choses, j’aurais eu envie qu’il y ait plus d’amour et peut-être que ça me manque.

Le manque d’affection, de gestes, de tendresse, c’est quelque chose qui marque dans sa construction, sur la difficulté aussi, pour pouvoir dire « je t’aime » à quelqu’un plus tard. Mais ça ne veut pas dire qu’on n’est pas rempli d’amour. Parfois, je me dis que je vais exploser, peut-être. Ce n’est pas parce qu’on ne dit pas qu’on a de l’amour qu’on n’en est pas empli.

J’ai l’impression que je me suis construit une carapace, elle me permet de me protéger de toute possibilité d’intrusion, de critique ou d’éloigner, de se replier sur soi et de se préserver.

Trouver sa place entre deux mondes

Lamya : "J’ai l’impression d’être un ovni social, à la fois au Maroc, et ici, il m’est arrivé de ne pas me sentir complètement à ma place. Et de rester un ovni. Aujourd’hui, je dirais que je n’ai pas trouvé ma voie.

Une fois de plus Lamya se heurte à l’administration et à l’injustice. Elle se retrouve dans l’impossibilité de retourner au Maroc, faire le deuil de sa mère.

"Ma vie est dans cet entre-deux, une partie au Maroc et une partie ici, et pour la première fois j’ai été empêchée, j’ai gardé ce sentiment d’impossibilité."

Lamya écrit pour s’exprimer, faire ressortir ce poids. Elle écrit pour analyser une situation réelle. Elle écrit pour comprendre et surtout, je crois, pour être au plus près de son indignation, de sa colère, de sa souffrance.

