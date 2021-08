La semaine dernière, on était chez Lamya, à Paris. Nous la retrouvons aujourd’hui à Clichy-sous-Bois, où elle a travaillé durant 15 ans. Elle évoque ce qui la lie à cette ville, les préjugés qu’elle y a observés mais aussi subis, et ses colères.

Lamya épisode 2 - Balade à Clichy sous-bois © AFP / PATRICK KOVARIK

La semaine dernière, j’étais dans le 11ème arrondissement de Paris, chez Lamya. Lamya a 45 ans. Elle est née au Maroc. Elle vit à Paris. On a parlé de Paris, de Casablanca, mais surtout d’empêchement, d’étouffement, de voix, de parole. Aujourd’hui, on la retrouve pour une balade à Clichy-sous-Bois.

Lamya a travaillé 15 ans à Clichy-sous-Bois, d’abord à la mairie, puis aux ateliers Médicis. Les Ateliers Médicis sont un lieu culturel et artistique situé à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Dans cet épisode, on parlera d’accueil, de chaleur, de solidarité, de rencontres, de travail et d’engagement. Mais on parlera aussi de préjugés, de racisme et de colère.

Clichy-sous-Bois, lien et proximité

Lamya : "Cette facilité à se parler, à échanger ensemble, c’est quelque chose de familier qui remonte à mon enfance à Casablanca. C’est une ville qui ne m’inquiète pas du tout contrairement à tous ceux qui ne connaissent pas et qui en ont une image à travers les médias, c’est un endroit qui me rassure.

Les habitants ont des parcours incroyables, ils sont remarquables, ils arrivent à surmonter un certain nombre de difficultés, je suis admirative."

Quitter Clichy-sous-Bois, c’était dur parce que j’y ai noué des habitudes. Ce n’est pas rien, 15 ans à Clichy-sous-Bois. C’est un endroit qui me rassure.

F.D : Clichy-sous-Bois a longtemps été la cible médiatique. Quand j’étais adolescente, lycéenne, j’avais envie d’écrire. J’avais envie de restaurer « une bonne image » de ma ville. Longtemps j’ai eu ce sentiment de devoir expliquer, justifier, de devoir dire « mais non, Clichy-sous-Bois ce n’est pas comme ça, ce n’est pas dangereux » Longtemps j’ai cru que c’était notre de devoir de montrer le bon exemple, de se faire tout petit, restez discret.

L’idée reçue de la banlieue

Lamya : "J’entends trop de personnes dans les débats publics qui prennent position, qui parlent sans connaître en profondeur. Il faut discuter, échanger, dialoguer avant même de juger. Je suis encore très en colère sur les débats publics qui touchent les questions qui portent sur la sécurité, les banlieues, les jeunes de la périphérie… On a le sentiment parfois que tout ce qui est différent, et ne rentre pas dans une certaine norme est montré du doigt de manière complètement absurde."

Je garde une colère et c’est peut-être ça qui doit sortir. C’est ça qui m’étouffe, je ne dis pas et pourtant j’ai envie de dire ce qui est absolument insupportable.

"En 2005, il y a eu les révoltes urbaines et j’ai été très en colère. Je me souviens qu’à l’époque, quand je retournais le soir chez moi à Paris, des personnes me demandaient « mais pourquoi ils ont couru, pourquoi ils ont eu peur ? » Cette question m’a toujours étonnée. C’était sans doute du fait de leur méconnaissance des relations qui se dégradaient, qui n’ont jamais été très saines entre la police et les habitants des cités de certains quartiers, avec un regard sur des jeunes, des préjugés et des comportements inappropriés. Donc, oui, les jeunes ont plutôt peur de la police et j’ai envie de dire je serai comme eux. C’est un drame qui m’a beaucoup touché, en en parlant, ça me bouleverse encore."

Invisibilité et colère

"Pour moi, c’est difficile, j’ai l’impression d’être à côté. J’ai l’impression d’être la personne qu’on n’entend pas. Je me suis sentie très seule. Et ce sentiment-là revient parfois à différents moments de ma vie."

Quand j’entends Lamya, je suis rassurée, sans doute parce que beaucoup de personnes se débrouillent pour ne pas avoir à se remettre en question… Je suis rassurée par le ton de sa voix, l’endroit d’où elle parle, par la justesse de ses propos, par la délicatesse aussi. Je sais que la question de la légitimité elle se l’est posée à de nombreuses reprises, d’ailleurs, on en a beaucoup parlé ensemble.

"Quand j’étais adolescente, à un moment donné, j’ai compris que mon corps devenait un objet de convoitise. Ça a été difficile, mais ce qui était dur, c’est que personne ne m’accompagne, ne m’explique quoi que ce soit, ça a toujours été ça le sujet."

J’ai senti l’envie très forte de parler à Clichy sous-Bois. Le désir de dire l’importance d’avoir grandi ici et en même temps, l’envie de briser les fantasmes. Clichy-sous-Bois, c’est une ville comme les autres. On fait nos courses, on se démerde, on étudie, on sort avec nos potes, on passe d’une résidence à une autre, on déménage.

