Fatima Daas regarde le monde depuis la marge. Nous retrouvons Noam dans un bar militant : La mutinerie. C’est l’univers de la nuit, des amis, une famille choisie, l’union contre les oppressions subies, le récit de sa Transition.

La semaine dernière Noam m’a accueilli chez lui à Aubervilliers. Il faisait doux, on a parlé de coming out, d’injonctions, de place, de famille, de foi. Dans ce second épisode Noam a choisi de m’emmener à la Mutinerie, la nuit. La mutinerie, c’est un bar féministe autogéré par et pour les Lesbiennes, Bi Queers et trans. Un lieu qui se veut aussi un espace de réflexion politique et de luttes collectives contre les multiples oppressions. L’occasion d’évoquer son parcours avant d’être politisé, avant sa transition, de parler des rencontres, des amis qui deviennent notre famille, de transidentité, de santé, de transphobie, de travail, d’écriture et de luttes. Vous allez pouvoir imaginer Noam bercé et plongé dans la nuit, entendre son parcours, un parcours complexe, powerful. Ses failles, ses erreurs, ses moments d’ignorance existent et il ne s’en cache pas.

Quand tu passes une journée lambda avec des personnes homophobes, lesbophobes et transphobes, c’est hyper violent… Se retrouver dans un bar comme celui-là c’est nécessaire, je pense que je n’aurais pas fait de transition sans la Mutinerie.

La Mutinerie est un bar féministe autogérée par et pour les Lesbiennes, bies queers et trans. La mutinerie est aussi un espace de réflexion politique et de luttes collectives contre les multiples oppressions. L’occasion d’entendre aussi Samia, gérante du lieu : "C’est une grande famille, on prend en charge les gens isolés, c’est un lieu de rencontre où on discute de tout. Il n’y a pas de raison que des gens sans argent restent isolés."

Les gens de la nuit sont les plus civilisés de tous, les plus difficiles. Chacun fait plus attention à sa conduite qu’un aristocratique. On ne parle pas de choses évidentes la nuit. On ne parle pas de boulot, ni d’argent, ni de livre, ni de disques, ni de films. On agit seulement. La parole est action. L’œil aux aguets. Le geste chargé de sens.

Être lesbienne c’était ouvrir la porte à la sociabilisation, aux rencontres, à la possibilité de recréer une famille, un groupe une manière d’être ensemble entre femmes lesbiennes, féministes.

Noam : « J’ai su que la Mutinerie existait en cherchant sur internet. C’est un lieu qui se démarque d’autres espaces LGBT par sa politisation. J’y suis venu pour la 1ère fois à 21 ans, je ne parlais à personne, j’étais hyper timide. J’y suis retourné plusieurs fois et j’ai sympathisé avec une serveuse, c’est comme ça que je suis sorti de ma solitude. »

Le samedi, la Mutinerie offre un DJ set en libre accès, sans obligation de consommation.

Samia : (gérante de la Mutinerie) :

Toutes les religions devraient accepter leurs enfants comme ils sont, sans les juger.

La transition

Noam : On a tellement eu du mal à se créer une bulle de protection que parfois on est à son tour rejetant… Un jour j’ai croisé un mec à la Mutinerie et mon premier réflexe a été plutôt hostile, parce que je voulais rester entre meufs lesbiennes. Et puis je me suis rendu (e) compte que ce n’était pas un Cis, mais un Homme Trans. Cette rencontre m’a donnée l’occasion de sauter le pas, j’ai commencé à parler de transition, j’ai commencé à porter un binder (brassière compressive qui donne l'aspect d'un torse plat) ce truc qui me compressait les seins m’a fait du bien car ma poitrine me pesait. Dans ma propre sphère j’ai provoqué des réactions, je n’avais pas la force de faire de la pédagogie mais j’ai chamboulé les gens, quitte à perdre certains de mes amis. L’étape d’après ça a été la testostérone, j’ai testé une injection, j’ai eu le sentiment de trouver ma voie.

Etre en transition c'est franchir des frontières... © Maxppp / HN Angellilo

Il fallait quitter une bande de meufs et les complicités de filles, passer de l’autre côté, c’est presque une trahison…

Noam : Il fallait quitter un cercle pour un autre, combiner le fait d’être une personne Trans et gouine était impossible dans mon groupe, dès lors que tu ressembles à un mec tu ne fais plus partie de la bande.

Fatima Daas : Je me demande si une personne Trans se débarrasse des combats féministes parce qu’elle est perçue comme un homme...

Noam : Je n’ai pas eu la force de faire de la pédagogie. Je me suis mis à l’écart, je me suis détachée.

Il sait ce que c’est Noam de quitter et devoir tout recommencer, refaire, comme ça, plusieurs fois, devoir se réparer seul, devoir se battre pour ne pas dire oui à la place à laquelle on nous assigné.

Quand tu commences à transitionner, il y a un trouble de genre, on t’appelle alternativement « Madame, Monsieur », on ne sait pas qui tu es, tu ne rentres dans aucune case…tu n’es pas dans les standards de la normalité..

Comme une femme doit performer la féminité, en tant qu’homme il me fallait entrer dans la case d’homme, jouer le jeu de la masculinité, aller à la salle de sport… J’ai essayé mais je ne rentrais dans aucune case. Pour moi Trans c’est la fluidité, je me suis rendue compte que je n’arrivais pas à me détacher de mon identité de gouine. J’adore le mot Queer, parce qu’il pointe cette bizarrerie auquel je suis attaché (e) Je pensais que j’allais détester mes seins toute ma vie, mais grâce à la testostérone, j’ai de la barbe, mes seins ont diminué, ça m’a permis de me réapproprier mon corps.

Transphobie

Face à un gynécologue, Noam raconte l’attitude hostile d’un médecin ignorant de sa réalité. Au travail aussi, lieu où l’on se dispute le pouvoir, lieu par excellence des blagues sexistes, homophobes, racistes. Alors Noam a renoncé au travail, il vit plus chichement mais libre.

Subir la Trans phobie au travail, ou au théâtre, c’est hyper difficile. On dit qu’il n’y a pas assez d’acteur Trans, mais rien n’est fait pour nous.

Réinventons demain

Fatima Daas : Discuter avec Noam ça m’a mis une claque, ça m’a réveillé ! Je comprends à nouveau l’importance de lutter ensemble. D’être ensemble pour lutter.

Faut que je vous dise un truc : J’ai très envie qu’on prenne de la place. Qu’on prenne la place. Venez on regarde le monde depuis la marge !

venez on en fait quelque chose, venez on écrit, venez on créer nos histoires, nos personnages, on rend visible ce qui nous a manqué, on rêve plus on le fait.

Venez on hurle ensemble qu’on existe !

