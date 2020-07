Sabrina Krief : portrait d'une primatologue engagée

Sur les routes du Muséum national d'histoire naturelle, de la République Démocratique du Congo ou de l'Ouganda, Sabrina Krief suit les traces des grands primates d'Afrique. Elodie Font la reçoit dans ce nouvel épisode de "Chacun sa route", entre admiration pour les chimpanzés et indignation face à leur traitement.

Elle est avec nous en studio avant de repartir sur les routes pour observer et étudier les chimpanzés : Sabrina Krief est vétérinaire et primatologue, spécialiste d'écologie comportementale et de zoopharmacognosie (à savoir la capacité d'un être à s'auto-médicamenter).

L'engagement au coeur de sa recherche

En 2003, Sabrina Krief soutient sa thèse de doctorat avant de débuter ses recherches au Muséum national d'histoire naturelle et d'être promue professeure d'éco-anthropologie.

A l'issue de sa thèse, elle renouvelle son engouement en analysant le comportement et l'écologie des primates en Ouganda et s'installe au sein de l'association "Projet pour la Conservation des Grands Singes".

Sensibilisation et communication deviennent alors les maîtres mots : la primatologue et son équipe permettent de réduire le braconnage qui sévit et développent l'éco-tourisme dans le cadre de la préservation des espèces.

Par ailleurs, Sabrina Krief a tissé des liens très forts avec les primates qu'elle suit : tous les jours sur WhatsApp, elle reçoit des notifications qui l'informent du bien-être de ses protégé.e.s quand elle officie au Muséum.

L'impact de la pollution sur les primates

Outre ses travaux, Sabrina Krief remarque la présence de pesticides engendrant malformations faciales et troubles de reproduction notamment.

En effet, la pollution environnementale atteint même certaines espèces placées dans des réserves à cause des bouteilles d'eau jetées et des comportements néfastes de certain.e.s touristes.

