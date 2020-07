A la découverte de « Tolkien et les sciences », Elodie Font donne la parole à Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer qui ont coordonné ce fastueux ouvrage qui nous plonge dans l'univers fascinant et foisonnant de l'auteur britannique. Paléontologie, géologie, chimie, physique... contribuent à vulgariser les sciences.

L'un est astrophysicien et l'autre paléontologue : Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer explorent les sciences dans la riche Oeuvre de J. R. R. Tolkien.

"Tolkien et les sciences" : un ouvrage précieux

C'est un livre volumineux, quasiment un manuel pour comprendre et fouiller les sciences dans Le Seigneur des Anneaux ou encore Le Hobbit : Tolkien et les sciences déploie un impressionnant travail éditorial et graphique.

En effet, l'ouvrage se peut avant tout pédagogique ou comment faire des sciences en s'amusant. Les différent.e.s auteur.e.s contribuent à vulgariser des notions et à simplifier des idées.

Voilà comment se présente le livre sur sa quatrième de couverte :

Il manquait une clef essentielle pour comprendre le monde de Tolkien : la science. On connaissait le formidable écrivain, créateur de mondes, inventeur de langues ; on découvre le botaniste, le paléontologue, le géologue, le passionné d'archéologie et de chimie. En autodidacte des sciences, Tolkien a beaucoup observé et s'est posé mille et une questions sur la faune, la flore, les courants marins, les volcans.

A aucun moment, l'ensemble des auteur.e.s ne prétend écrire un livre uniquement pour les Tolkienistes. Ils diffusent plutôt les fines observations et considérations de l'auteur sur la nature et la société.

Tantôt promenade géologique et étude du climat en Terre du Milieu, tantôt voyage invisible, tantôt analyse du corps des hobbits, les auteur.e.s parcourent toutes les déclinaisons scientifiques chez Tolkien.

Les elfes sous le crible de Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer

Roland Lehoucq est certes astrophysicien et enseignant mais surtout vulgarisateur : D'où viennent les pouvoirs de Superman ? et Faire la science avec Star Wars démontrent son enthousiasme à l'idée de partager sa discipline.

Jean-Sébastien Steyer, qui oeuvre au Muséum national d'histoire naturelle, et Roland Lehoucq renouvellent les discours scientifiques et sensibilisent ses lecteur.rice.s aux enjeux environnementaux.

Ainsi, pour les deux auteurs, la science-fiction devient un outil pour décoder notre société, au travers des sciences physiques et chimiques ou encore de la biologie.

