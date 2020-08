Que sont les rêves lucides et qui sont celles et ceux qui les font ? Comment provoquer un rêve lucide ? Et comment modifier le contenu d'un rêve ? Tout autant de questions auxquelles répond la neuroscientifique Delphine Oudiette au micro de "Chacun sa route". Elle nous informe des conséquences psychiques et physiques.

Qui n'a jamais été inquiété.e ou qui n'a jamais fantasmé sur le contrôle des rêves en regardant Inception de Christopher Nolan sorti en salles en 2010 ? Qui n'a jamais eu la possibilité de contrôler la fin d'un cauchemar pour l'adoucir (première étape du rêve lucide) ? Qui, au contraire, ne se souvient plus de ses rêves à tel point qu'il.elle croit ne pas en faire ?

Car Delphine Oudiette est docteure en neurosciences et chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), spécialiste des patient.e.s narcoleptiques, sujet.te.s plus favorables pour l'étude des rêves lucides en raison de leurs assoupissements soudains et récurrents dans la journée.

S'infiltrer dans les rêves lucides

Les patient.e.s narcoleptiques sont donc des sujet.te.s plus faciles à étudier et à analyser pour la thématique du rêve lucide, à savoir le fait d'être conscient.e à un moment où nous dormons et la capacité d'être acteur.rice de ses actes de manière plus ou moins ponctuelle.

Delphine Oudiette rapporte par ailleurs que certains cas deviennent des "expert.e.s" en rêve lucide : ils.elles modifient en profondeur les scénarii et envoient aux expérimentateurs un signal pour leur confirmer qu'ils.elles sont en train de rêver.

Le rêve lucide a donc des avantages : il permet de favoriser la créativité et de faciliter les apprentissages en réorganisant les connaissances, de résoudre des problèmes mathématiques, voire d'apaiser des conflits intérieurs ou encore la gourmandise !

S'il est possible de réaliser des rêves lucides par l'entraînement, les scientifiques sont interpellé.e.s par le rôle de la conscience : peut-on encore parler de rêve à partir du moment où nous sommes conscient.e.s de rêver et que nous perpétuons le contrôle qui irrigue nos périodes d'éveil ?

