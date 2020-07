La chanteuse franco-britannique Emily Loizeau retrace la route de ses aventures musicales autour du monde. A pied, en cheval ou à la lueur d'une bougie, c'est parti pour un voyage radiophonique en compagnie d'Elodie Font.

Emily Loizeau au Fnac live festival en 2014 © Getty / David Wolff - Patrick/WireImage

Son premier album L'Autre Bout du Monde sort sur le label indépendant Fargo en 2006. Presque quinze ans plus tard, ses titres ont encore le pouvoir de nous faire voyager au plus profond de nous même.

Dans l'Autre Bout du Monde, je me suis amusée à cartographier un lieu imaginaire dans lequel mon père serait toujours vivant.

La carrière artistique d'Emily Loizeau évolue sous le signe de nouveaux combats, qui l'amènent à exprimer sa solidarité avec les réfugiés arrivant sur le sol européen et à défendre un nouveau modèle de tournées durables.

Tournées écolos

Conjugueur conscience écologiste et tournées de folie est un des plus grands défis des artistes d'aujourd'hui. En tant que chanteuse engagée, Emily Loizeau trouve une solution pour ses performances respectueuse de l'environnement. En 2013, elle entame un "slow tour", une tournée sans pétrole.

Des Cévennes à l'Ardèche, elle s'est déplacée uniquement à pied et à cheval en donnant des concerts acoustiques éclairés à la bougie ou à la lampe à huile.

Sac à dos rempli de souvenirs et de batailles, Emily Loizeau nous montre sa route en compagnie d'Elodie Font.

Emily Loizeau sera en concert au 104 à Paris les 10 et 11 septembre.

La lecture d'Emily Loizeau

Je me suis trompé. Aucune frontière n'est facile à franchir. Il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. Noua avons cru pouvoir passer sans sentir la moindre difficulté, mais il faut s'arracher la peau pour quitter son pays. Et qu'il n'y ait ni fils barbelés ni poste frontière n'y change rien. J'ai laissé mon frère derrière moi, comme une chaussure que l'on perd dans la course. Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elles blessent toutes.

Extrait d'Eldorado - Laurent Gaudé

La vie sur les routes: le témoignage de Sophie

Inde, 1987: le père de Sophie appelle les secours, en vain. Il se noie à Sangeet en en sauvant une indienne. Son nom? Rita. Trente ans plus tard, Sophie part à la recherche de cette femme pour reconstituer une histoire et une mémoire perdue entre les archives de la police et de l’hôpital locaux.

Un voyage en Inde authentique et émotionnel, raconté par Sophie Legoubin-Caupeil dans sa BD Rita sauvée des eaux.

Programmation musicale

IZIA - Sous les pavés

LAURA MARLING - Strange Girl

EMILY LOIZEAU - L'autre bout du monde

