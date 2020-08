Sa passion l'a emmené sur toutes les routes terrestres et célestes, Guillaume Cannat est astronome et a articulé toute sa vie autour de l'observation et de l'étude des astres. Pour l'événement de la Nuits des étoiles du 7 au 9 août, il s'entretient au micro d'Elodie Font pour l'émission "Chacun sa route".

Observer les étoiles, qu'est-ce qu'il y a de plus beau © Getty / Adventure_Photo

La galaxie de Guillaume Cannat

Il n'est certes pas astrophysicien mais sa passion l'emporte sur tous les diplômes académiques : Guillaume Cannat est un des grands spécialistes de l'observation céleste qui a articulé sa vie autour de cette thématique dès son plus jeune âge.

Parmi ses diverses activités, on note : animateur dans un observatoire et à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, guide de voyages astronomiques dans plusieurs pays, journaliste pour la célèbre revue Ciel et Espace ou encore Sciences et Avenir, chroniqueur à France Inter et à France Bleu Hérault, auteur de divers guides dont le très récent Guide du ciel de juin 2020 à juin 2021 et du blog Le Monde.

Guillaume Cannat observe principalement à l’œil nu durant des nuits entières et se munit parfois d'instruments qu'il a lui-même confectionnés ou acquis.

On peut ainsi le croiser majoritairement sur les routes des Cévennes en quête de réserves épargnées par les pollutions lumineuses et où règnent une ambiance sonore singulière participant à l'observation. Il ramène alors quelques clichés photographiques à destination du public afin de souligner l'importance de cette démarche et met en ligne des vidéos dans le but de partager sa passion.

En effet, en se reconnectant à la voie lactée, l'individu relativise sa présence au monde et à l'espace. Guillaume Cannat est intransigeant sur la question : l'observation du ciel nous apprend à être plus responsable de notre planète !

Les Nuits des étoiles du 7 au 9 août 2020

A l'origine, l'événement ne prévoyait qu'une unique nuit des étoiles dans les années 1990 quand l'Association française d'astronomie (AFA) décide avec la revue Ciel et Espace de s'adresser au grand public et de créer une rencontre entre professionnel.le.s et amteur.rice.s autour des astres.

Puis au fil des ans et de l'engouement jamais démenti, plusieurs nuits accueillent désormais un public passionné et curieux sur 500 à 600 sites français, certains plus favorables à l'observation nette des étoiles comme le Pic du Midi, Les Cévennes et enfin la région du Mercantour.

Son Guide du ciel de juin 2020 à juin 2021 est donc un manuel pour néophytes et amateur.rice.s qui se destinent à l'astronomie, riche de nombreuses cartes et données.

Et vous, quels sont vos rapports à la voûte céleste ?

N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Guillaume Cannat : comment observez-vous les étoiles ? où les observez-vous ? quels sont vos souvenirs d'observation ?

Pour participer :

Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, Twitter, et au 01 45 24 7000, nos invités répondent en direct à vos interrogations.

►►► Envoyez-nous via les réseaux sociaux et par mail vos questions et vos réactions.

