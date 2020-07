Élu meilleur chef pâtissier de restaurant au monde en 2019, François Perret s'invite à la table d'Élodie Font pour une exploration de ses aventures culinaires autour du globe. Au menu: son road-trip en Californie, son travail au Ritz et surtout… ses desserts.

Francois Perret en 2019 au Ritz © AFP / Philippe LOPEZ

Une pâtisserie généreuse et volumineuse, mais légère. Voilà le défi qui a amené François Perret de Bourg-en-Bresse jusqu'à la scène internationale. Avec une idée de cuisine bien précise, qui tient dans cette petite phrase de l’actrice, Barbra Streisand :

La vie est trop courte, commencez par le dessert !

François Perret fait ses armes dans des prestigieux hôtels de Paris comme Le Meurice, Le Georges V, Le Lancaster ou encore Le Shangri-La Hotel. Sa touche de distinction ? Accentuer la gourmandise et le visuel de ses desserts, devenus désormais célèbres, à l'instar de sa Madeleine Géante et de son Cake Marbré.

Ses créations ne s'arrêtent pas alors qu'il débarque au Ritz en tant que chef-pâtissier de la Table de l'Espadon, en 2015. Et même dans le reste de sa journée, la pâtisserie est omniprésente:

J'y pense tout le temps. Dans la voiture, en famille, en me réveillant et en me couchant.

Après quelques années de création et de rayonnement au cœur de la capitale, il est sacré meilleur chef-pâtissier de restaurant au monde en 2019. Cette distinction pousse François Perret à sortir de sa zone de confort et à entamer un voyage aux États-Unis.

Sur les routes américaines

Peu de temps après son couronnement, François Perret quitte la cuisine du Ritz pour suivre une idée folle : évangéliser les Américains à sa pâtisserie. En 2018, le réalisateur Eric Nebot le contacte sur Instagram et lui propose un défi culinaire en Californie de deux semaines.

Quand Eric Nebot m'a contacté j'ai pensé: il est fou!

Il prend le volant d'un food truck à Los Angeles, pour rencontrer des chefs locaux et préparer des pâtisseries inspirées par la gastronomie américaine.

Le récit de son voyage devient une série, The Chef in a Truck, sortie sur Netflix en juin 2020. Poisson hors de l'eau, François Perret relève son plus grand défi : avaler les excès américains et trouver des ingrédients de qualité. Toujours avec la même passion:

J'adore espionner les clients quand ils dégustent mes créations. Ma récompense est là: dans le sourire après une bouchée.

En 2019, François Perret a publié un livre de pâtisserie intitulé, Instants sucrés au Ritz Paris aux Éditions de La Martinière.

La lecture de François Perret

Le chanteur et comédien, Jacques Brel :

Le seul fait de rêver est déjà important. Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.

Le message de François Perret

Ne rien lâcher, toujours garder le plaisir et surtout... sourire!

La vie sur les routes: le témoignage de Johanna

Johanna nous transporte dans un souvenir d'Amérique du Sud. Lors d'un de voyage en van à travers le continent, un accident freine sa route: elle se brûle gravement le pied et elle contrainte de s'arrêter. Dépassée la douleur des soins sans médicaments (!), Johanna profite de cette pause inattendu pour redécouvrir l'ennui et soi-même.

