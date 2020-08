De Paris à l'Iran, en passant par l'Afghanistan et le Brésil, Anne Dautheville a fait le tour du monde au guidon de sa moto. Femme pilote, mais aussi journaliste et écrivaine, elle retrace sa route avec Elodie Font.

Anne-France Dautheville © Philippe Matsas

Les voyages d'Anne-France Dautheville ne s'arrêtent jamais. D'abord à moto autour du monde et ensuite à travers ses récits et sa passion des plantes, cette autrice nous livre ses escapades. Elle ramène à France Inter son avatar: un petit Schtroumpf à moto qui suscite la surprise et la curiosité exactement comme elle le faisait, seule au guidon, dans les années 1970.

Une vie sur les routes

En 1972, Anne-France Dautheville décide de quitter son boulot pour se lancer dans un périple. Elle monte sur une énorme moto et participe au Raid Orion, de Paris à Ispahan, en Iran. C'est la seule femme pilote de la compétition, au guidon de sa Moto-Guzzi 750. Elle suit des compagnons d'aventure jusqu'au Pakistan et en Afghanistan avant de rentrer chez elle.

Toute ma vie je serai assise sur la tête du grand Bouddha de Bâmiyân en Afghanistan.

Mais ce n'est qu'un avant goût de ses aventures à deux roues, qu'elle raconte dans le livre Une demoiselle sur une moto (1973). L'année suivante elle parcourt plus de 20 000 kilomètres à travers trois continents. Elle entre dans l'histoire: c'est la première femme à faire le tour du monde en moto et en solitaire.

En selle, Anne-France Dautheville continue sa vie de nomade jusqu'en 1981, année de son dernier grand voyage en Amazonie.

Sur la couverture de son livre "La piste de l'or", Anne-France Dautheville porte une combinaison "France Inter" / Plon

A 60 ans, elle se lance néanmoins dans une énième aventure: remonter en selle pour un tour de France en BMW. Après douze ans passés à conduire que des autos, elle parcourt plus de 3000 kilomètre en 20 jours à deux roues pour fêter son anniversaire avec les gens qu'elle aime. Le livre La vieille qui conduisait des motos (éditions Payot), sorti 16 ans après ce périple, raconte son voyage fait de sensations retrouvées et de gâteaux d'anniversaire.

Anne-France Dautheville pendant son tour de France à moto en 2003 / Payot

Son dernier roman Harmonie (2019), aux éditions Alma, explore les cieux de l'Olympe pour une aventure mythologique en compagnie des dieux grecs.

Le message d'Anne-France Dautheville

Tiens ta droite nom de Dieu!

La vie sur les routes: le témoignage d'Emma

On continue de voyager à deux roues avec Emma et ses amis au Vietnam. Seule au guidon, elle nous raconte son sentiment de liberté sur la route entourée par des incroyables paysages. Est-il possible de trouver le bonheur dans les petites choses?

