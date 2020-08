Le jazzman lyonnais tire le fil de son histoire qui commence en Arménie et continue aux Etats-Unis, en France et en Turquie. Accompagné de son piano, bien sûr.

Il voyage avec une destination précise, mais il se fait souvent porter par le vent comme son héros préféré, Ulysse. L'improvisation guide aussi sa découverte musicale, dont il ne voit "toujours pas la fin".

Au final on découvre toujours plus de ce qu'on est parti chercher.

A 20 ans, un chagrin d'amour le pousse à quitter la France pour aller à Boston. Là-bas, il s'inscrit au Berklee College of Music, une des meilleures écoles de musique et notamment de jazz. C'est le début de l'épopée musicale d'André Manoukian.

L'ailleurs est ma zone de confort.

André Manoukian est également le créateur du Festival Cosmo Jazz, qui se tient tous les ans à fin juillet à Chamonix. L'édition 2020 étant annulée, la prochain édition sera en juillet 2021.

La lecture d'André Manoukian

La musique souvent me prend comme une mer !

Vers ma pâle étoile,

Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,

Je mets à la voile ;

La poitrine en avant et les poumons gonflés

Comme de la toile,

J'escalade le dos des flots amoncelés

Que la nuit me voile ;

Je sens vibrer en moi toutes les passions

D'un vaisseau qui souffre ;

Le bon vent, la tempête et ses convulsions

Sur l'immense gouffre

Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir

De mon désespoir !

La musique - Charles Baudelaire

Le message d'André Manoukian

Improvise! L'improvisation est le contraire de la peur.

