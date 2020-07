Elle, germano-coréenne, lui, franco-espagnol. Ensemble ils dirigent la compagnie Wang-Ramirez au langage chorégraphique unique. Le duo raconte à Elodie Font comment mélanger origines différentes pour un résultat spectaculaire.

Comment traduire la danse à la radio? Dans le studio de France Inter, Sébastien Ramirez bouge, respire et souffle au micro alors qu'Honji Wang décrit minutieusement ses gestes. Pari réussi. Mais qui sont ces deux danseurs et chorégraphes qui arrivent à exprimer leur art même à la radio?

Pendant notre danse, on essaie de faire ressentir ce que le corps ressent. On utilise même des micros pour donner cette sensation.

Ils se rencontrent par hasard à Berlin, en 2004. Le hip-hop allemand de Sébastien Ramirez se trouve face à face avec la gestuelle de Honji Wang. C'est le début d'une aventure artistique et personnelle qui continue encore aujourd'hui. Le duo assure la direction artistique de la compagnie Wang Ramirez depuis 2010 et compte neuf pièces chorégraphiques qui mêlent le hip-hop à d'autres styles. Le langage chorégraphique de la compagnie ne tarde pas à se distinguer sur la scène internationale par un style unique et innovateur.

Au-delà des frontières

La virtuosité technique de Honji Wang, formée aux arts martiaux et à la danse classique, se mêle au travail aérien et à la vision spatiale de Sébastien Ramirez. Le résultat, très réussi, est récompensé par de nombreux prix tels que deux distinctions au New York Bessie Award. Les créations du duo Wang Ramirez cachent aussi des backgrounds et des histoires complètement différents, qui se marient dans la danse.

C'est le cas de leur première création Monchichi, du surnom d'enfance qu'on donnait à Honji Wang dans son quartier allemand, une sorte de genèse du duo et de leurs origines:

Notre première chorégraphie est un voyage, on a appris pas à pas.

La lecture d'Honji Wang et Sébastien Ramirez

Un extrait de Tao Te King, un voyage illustré de Lao Tseu, le sage fondateur du taoïsme:

Vide ton cœur de toute pensée

Laisse ton cœur être en paix

Observe l'agitation des êtres,

Mais contemple leur retour

Chaque être distinct dans l'univers

Revient à la source commune

Revenir à la source, c'est la sérénité.

Le message d'Honji Wang et Sébastien Ramirez

Le plus beau voyage est celui qu'on a jamais fait! Il ne sert à rien de faire le tour du monde tant qu’on n’a pas fait le tour de soi-même.

