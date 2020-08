En ce 19 août, le Courrier International sort un hors-série sous forme d'atlas qui explore les aspects économiques, sanitaires et géopolitiques de l'eau. Virginie Lepetit, rédactrice en cheffe, et Esther Delbourg, doctorante spécialisée dans les conflits liés à cette ressource, nous présentent les grands enjeux.

Les grands enjeux de l'eau, une ressource plus que fragilisée par le réchauffement climatique, la surexploitation et la surconsommation © Getty / Jacobs Stock Photography Ltd

Alors que la France et bon nombre de pays traversent chaque année des épisodes caniculaires de plus en plus denses, l'eau est une ressource finie qui concentre toutes les attentions du point de vue de ses usages (domestiques et industriels) et de son partage.

C'est notamment ce qu'a voulu démontrer le dernier hors-série de l'hebdomadaire Le Courrier International qui sort aujourd'hui en kiosque et dont sa rédactrice en cheffe adjointe Virginie Lepetit est venue nous présenter les grands axes à notre antenne, accompagnée par la doctorante Esther Delbourg, économiste et spécialiste des problématiques géopolitiques liées aux ressources en eau.

Analyser, sensibiliser et informer

Malgré tous les périls environnementaux, l'eau est parfois passée sous silence en raison de son omniprésence plus ou moins visible dans nos sociétés.

Il en va alors de créer une conscience autour de cette ressource plus que fragilisée par le réchauffement climatique, ainsi que par la surexploitation et la surconsommation.

Dans ce hors-série, les différent.e.s contributeur.rice.s ont œuvré à valoriser quatre grands thèmes autour de l'eau : les ressources, les menaces, les rivalités et le climat. Le.la lecteur.rice chemine ainsi au travers des discours et des graphismes qui présentent les conséquences de la pollution humaine, les enjeux géopolitiques et enfin les phénomènes climatiques.

En somme, un riche ensemble de textes et d'infographies irrigué par des témoignages et des articles de la presse étrangère traduits ici afin de faire part des émotions liées à cette ressource.

Les enjeux géopolitiques des ressources en eau

Parmi les enjeux économiques (prix des bouteilles d'eau élevés dans certaines régions du monde) ou encore démographiques (stress hydrique lié à la corrélation : augmentation de la population / diminution voire épuisement des ressources en eau), il existe d'autres types d'enjeux relatifs à la situation sanitaire, géographique et politique des réserves d'eau.

C'est par exemple la modification des paysages liée à la hausse du niveau des océans et des mers qui engendreront à court et à long terme des espaces côtiers submergés mais aussi d'autres catastrophes naturelles (inondations, effondrements, etc.). Mexico est en ce sens menacée, pour son cas, d'affaissement en raison de l'épuisement de ses nappes phréatiques.

C'est par ailleurs la concentration politique de débats autour du partage et de la gestion des réserves qui créent de vives tensions entre pays frontaliers. Le Tibet dépend en effet de la Chine pour son approvisionnement, ce qui provoque quelques conflits ; conflits qui se jouent en Afrique notamment, avec les récentes négociations à l'arrêt concernant la construction d'un barrage par l'Ethiopie sur le Nil et qui soulève les réticences de l'Egypte.

Certains pays optent pour le dessalement des eaux afin de réduire les liens d'interdépendance : une solution une nouvelle fois au court terme qui participe toutefois à la pollution des espaces salins...

En bref, l'eau est loin d'être une ressource neutre, qui soulève les grands débats de notre époque, également en matière d'hygiène et de salubrité. Une ressource essentielle à optimiser par la modification de nos comportements et la mise en place de politiques publiques efficaces et respectueuses de l'environnement.

