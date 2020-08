Directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques, Emmanuelle Cambois travaille sur les inégalités liées au vieillissement. Pour cette dernière estivale de "Chacun sa route", elle répond aux questions d'Elodie Font sur les enjeux démographiques, les conséquences sanitaires et générationnelles.

Les enjeux démographiques et les conséquences sanitaires et générationnelles du papy boom © Getty / Tony Garcia

Des recherches démographiques sur la vieillesse

Emmanuelle Cambois est directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques (INED) et responsable de l'unité de recherche "Mortalité, santé, épidémiologie" qu'elle a dirigée de 2009 à 2013.

Elle est par ailleurs directrice de l'Institut de la Longévité, des Vieillesses et du Vieillissement depuis 2018 afin de poursuivre entre autres ses études concernant la mesure de l'état de santé des populations ou encore les inégalités socio-économiques et de genres liées au phénomène de vieillissement.

C'est notamment sur ce dernier axe qu'elle concentre un intérêt tout particulier, au croisement des interactions entre santé, parcours professionnel et genre.

Des papys et mamies-boomers dans la société

La presse a mis en valeur depuis quelques temps l'expression de "papy-boom" qui reflète l'état démographique de la France et de bien d'autres pays européens. On constate en effet un vieillissement général de la population qui est dû à deux facteurs principaux :

L'allongement de l'espérance de vie et

La diminution relative de la part des jeunes dans la population.

Ce double-mouvement renverse alors la pyramide des âges établie : un dynamisme inverse qui tend à avoir en somme peu de jeunes personnes pour globalement plus d'individus âgés au sein de la population.

Les papys et mamies-boomers à la tête de cette pyramide résultent de diverses générations de babys-boomers qui sont intervenues au fil des décennies après la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1970.

Diverses générations donc, avec des entrées différées dans l'âge de la vieillesse et de la retraite et avec des enjeux multiples en fonction des origines socio-économiques ayant ainsi des répercussions sur les parcours de santé.

Si des profils ont connu des parcours de vie favorables à une bonne santé lors de l'entrée en vieillesse, il n'en demeure pas moins que certaines catégories de la population plus sujettes aux inégalités voient diminuer leur espérance de vie en fonction des troubles physiques et psychiques.

Des troubles qui renforcent par ailleurs les inégalités de genre

Si les femmes ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes dans les chiffres avec moins de pratiques à risques qui les exposent à des maladies létales, elles sont toutefois touchées majoritairement par des maladies invalidantes en raison de l'environnement sociétal...

Il en va alors de la politique publique et sanitaire d'accompagner les individu.e.s de manière égale dans les différentes étapes de leur vie pour leur assurer une entrée pérenne et sereine dans les âges de vieillesse.

Enfin, Emmanuelle Cambois soulève les nombreux enjeux intergénérationnels. Avec le rallongement de l'espérance de vie, plusieurs générations se côtoient dans les familles et les espaces, avec une multiplicité de points de vue sur la société. Des générations à ne pas essentialiser sous le dénomination de "jeunes" et de "personnes âgées" tant elles sont hétérogènes.

