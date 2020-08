Icône des musiques du monde et égérie des mouvements contestataires, la chanteuse algérienne nous berce avec sa voix au rythme de chaâbi, d'Algérie et de liberté.

Souad Massi en concert à New York en 2012 © Getty / Al Pereira/WireImage

10 janvier 1999: une jeune fille monte sur scène au festival Femmes d'Alger au Cabaret Sauvage à Paris. Avec sa guitare et sa voix douce elle surprend et épate le public. Universal Music n'hésite pas à proposer un contrat à cette chanteuse algérienne presque inconnue : c'est la révélation française de Souad Massi.

Elle décide de s'installer en France et ne rentre plus dans sa terre natale, l'Algérie, pendant des années. En 2001, elle sort son premier album Raoui ("le conteur") applaudi par la critique et accueilli chaleureusement par le public. Fort de son succès, elle entame une longue série de concerts dans toute la France avec ses musiciens.

Je n'avais pas prévu de rester, j'avais juste une petite valise...

Sa musique est un condensé de son histoire et de ses influences, elle mélange la musique populaire arabo-andalouse, le chaâbi, avec le funk, le folk et le fado portugais. La langue arabe rencontre le dialecte algérien, le français, l'anglais et l'amazigh, parfois dans la même chanson. Souad Massi arrive à harmoniser les sonorités kabyles de la zone de Tizi Ouzou, où elle a grandi, avec les rythmes hard-rock de son groupe des années 90, Atakor.

Porte-parole de la jeunesse algérienne

Après Raoui, Souad Massi publie un deuxième album avec Universal en 2003, Deb, et chante en duo avec Marc Lavoine, Ismaël Lô et Florent Pagny lors de sa tournée en France et à l'étranger. Quelques années plus tard, son troisième album Mesk Elil gagne le prix des Musiques du monde lors de la cérémonie des Victoires de la musique de 2006.

Parfois quand j’ai la nostalgie des tournées, je vais prendre un café dans une gare.

Au fur et à mesure de ses textes, Souad Massi s'affirme en tant que porte-parole de la jeunesse algérienne. Malgré l'éloignement de sa terre natale, elle mène un combat à côté du peuple pour le changement du système politique. Depuis le début du mouvement contestataire en Algérie, le Hirak, en février 2019, elle multiple les concerts spontanés de soutien.

Après la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika, elle organise avec son ami activiste Samir Yahiaoui un concert au Palace le 3 avril 2019. Quelques mois plus tard elle sort son sixième album Oumniya ("mon souhait"), un retour aux sources qui évoque des pans de sa vie et des histoires personnelles mais aussi les luttes pour l'indépendance et la dignité pour tous.

La lecture de Souad Massi

Il meurt lentement

Celui qui ne voyage pas,

Celui qui ne lit pas,

Celui qui n’écoute pas de musique,

Celui qui ne sait pas trouver

Grâce à ses yeux.

Il meurt lentement

Celui qui détruit son amour-propre,

Celui qui ne se laisse jamais aider.

Il meurt lentement

Celui qui devient esclave de l’habitude

Refaisant tous les jours les mêmes chemins,

Celui qui ne change jamais de repère,

Ne se risque jamais à changer la couleur

De ses vêtements

Ou qui ne parle jamais à un inconnu

Il meurt lentement

Celui qui évite la passion

Et son tourbillon d’émotions

Celles qui redonnent la lumière dans les yeux

Et réparent les cœurs blessés

Il meurt lentement

Celui qui ne change pas de cap

Lorsqu’il est malheureux

Au travail ou en amour,

Celui qui ne prend pas de risques

Pour réaliser ses rêves,

Celui qui, pas une seule fois dans sa vie,

N’a fui les conseils sensés.

Vis maintenant !

Risque-toi aujourd’hui !

Agis tout de suite !

Ne te laisse pas mourir lentement !

Ne te prive pas d’être heureux !

Martha Medeiros

Le message de Souad Massi

