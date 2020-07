Flâner, vadrouiller, trottiner, cavaler, piétiner, déambuler… La marche se décline à travers notre rapport au monde et notre rapport au corps, comme le mentionne le sociologue et anthropologue, David Le Breton, dans son dernier ouvrage "Marcher la vie. Un art tranquille du bonheur", après des essais sur cette question.

Marcher la vie : sur les sentiers du bonheur avec le sociologue David Le Breton © Getty / Westend61

Un marcheur sur les ondes

Des sentiers vosgiens aux couloirs de l'Université de Strasbourg où il enseigne en sa qualité de professeur de sociologie et d’anthropologie, membre de l'Institut Universitaire de France, David Le Breton est un intarissable marcheur qui a déjà dédié deux ouvrages à la question, parus aux éditions Métailié :

Éloge de la marche (2000),

Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur (2012).

Marcher sur les chemins de la vie

Un art de la dissidence tranquille : voilà comment pourrait être qualifiée la marche.

Face à notre sédentarisation passive, à notre empressement quotidien et à notre connexion numérique permanente, la marche permet de se réinventer et de se ressourcer au contact de la nature et de la ville.

D'abord moyen de locomotion obligatoire pour les premières populations qui ont occupé le monde et s'y sont diffusées depuis l'Afrique, la marche est devenue une activité de sociabilité.

Si elle est éloge de la lenteur et des chemins, elle est également éloge de l'onirisme et du récit. En effet, on s'imagine, on imagine les univers avoisinants qui peuplent notre trajet, tout comme on aime à raconter nos expéditions.

