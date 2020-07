Elle est philosophe des sciences et passionnée par l'éthologie, à savoir l'étude des comportements des espèces animales en milieu naturel, Vinciane Despret a récemment publié une édition augmentée de "Quand le loup habitera avec l'agneau" (2020) et s'entretient à notre micro sur la manière d'habiter le vivant.

Alors qu'elle obtient en 1983 une licence de philosophie et s'oriente vers la psychologie, Vinciane Despret découvre l'éthologie et est interpellée par la philosophie des sciences concernant le monde animal. Elle lit Bruno Latour. Elle parcourt Isabelle Stengers et elle se voit confier un poste de philosophe à l'Université de Liège où elle continue d'enseigner, tout comme à l'Université Libre de Bruxelles.

Voici alors les interrogations qui l'animent : pourquoi considérons-nous certains animaux plus intelligents que d'autres ? comment nos perceptions se modifient ? qu'est-ce qui change dans les pratiques et la recherche, etc.

L'éthologie au service du vivant

C'est un mot ancien qui désignait les mœurs, les usages, les coutumes des animaux avant de qualifier l'étude du comportement des êtres vivants en milieu naturel.

Mais l'éthologie traduit également certaines idéologies selon Vinciane Despret : lorsque Darwin analyse les animaux, il s'intéresse plus particulièrement aux systèmes hiérarchiques et compétitifs depuis le contexte politique et historique qui règne alors en Occident à la fin du XIXe siècle alors que le zoologiste et anthropologue communiste Piotr Kropotkine souligne davantage les liens de solidarité à peu près à la même époque en Russie.

Enfin, l'éthologie a pour but de montrer les fortes interdépendances qui nous relient tout en renouvelant nos imaginaires sur le monde animal.

