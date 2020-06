Ne jetez surtout pas cette émission : elle est 100% recyclable et sans déchet. Aujourd'hui dans la première partie, Elodie Font reçoit dans "Chacun sa route" Bénédicte Moret, auteure de la bande-dessinée "Le journal de la famille presque 0 déchet". Celle-ci a embarqué toute sa famille dans la prise de conscience.

Lutter en famille contre les déchets © Getty / Dougal Waters

Bénédicte Moret (alias Bloutouf) est illustratrice et autrice de bandes-dessinées depuis bientôt 15 ans. Sa passion et son imagination tournent autour d'un point commun : l'écologie et prendre conscience de nos activités polluantes.

Après une collaboration avec la Fondation Nicolas Hulot qui a donné naissance au Petit livre vert pour la Terre et après avoir milité pour l'agriculture biologique, Bénédicte Moret s'est lancée dans une aventure dessinée en plusieurs chapitres.

Ecrire et dessiner pour partager et sensibiliser

En 2016, Bénédicte Moret fait publier Famille presque 0 déchet et Les Zenfants presque 0 déchet aux éditions Thierry Souccar, avant de mettre en forme trois ans plus tard Famille en transition écologique puis le très récent Le journal de la famille presque 0 déchet (édition Le Lombard, 2020).

Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas.

Tout en auto-dérision et sur le ton de l'humour, l'autrice partage son quotidien avec son mari et ses enfants, à la découverte des alternatives pour produire moins de déchets.

Cette chasse environnementale contre le plastique et la surconsommation se poursuit sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et son blog, à partir desquels elle communique avec son public ses idées de recettes et ses opinions.

Véritable journal de bord d'une famille moderne, sa dernière bande-dessinée renouvelle de manière ludique les rapports à l'écologie sans culpabiliser.

Retrouvez le chronique de

Pour participer

