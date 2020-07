Eva Sadoun est une jeune auto-entrepreneuse de tout juste 30 ans qui s’intéresse à la pollution créée par nos placements financiers. Avec sa plateforme écoresponsable "Lita.co" et son sens de l’environnement, elle défend l’économie sociale et solidaire. Les placements financiers deviennent alors plus "verts".

Comment faire en sorte que nos placements financiers soient plus verts ? © Getty / eleonora galli

Le portrait d'Eva Sadoun

Eva Sadoun est née en 1990 et a grandi dans une famille aux racines marocaines et tunisiennes. Ses parents sont médecin et dentiste. Elle est l’aînée de la fratrie. Elle a fait une licence de maths, des études de finances à l’EM Lyon et un master de mesures d’impact social à l’Essec.

Elle est un des nouveaux visages de l’entrepreneuriat social. Cette jeune femme a toujours rêvé de “changer le monde de la finance.” C’est une passionnée de philosophie. Elle s’inspire de références talmudiques et adore cette phrase de Karl Marx, “C’est dans la pratique qu’il faut que l’homme prouve la vérité”.

Aux origines de la finance éthique

Tout commence en 2014. Eva Sadoun est une matheuse brillante qui est diplômée de l’EM Lyon (passée par la BNP Paribas). Elle co-fonde avec son associé Julien Benayoun (rencontré sur les bancs de l’ENS Cachan et diplômé aussi d’école de commerce et passé par l’OCDE), la plateforme Lita.co.

En quoi consiste Lita.co (à l’origine, la start-up Lita s’appelle 1001Pact) ? Il s’agit d’abord d’un sigle. Ce sont les initiales de Live, Impact, Trust, Act. Cette start-up et plateforme a pour but de permettre et faciliter l’investissement dans des innovations à caractère social ou environnemental. En somme, elle défend l'économie sociale et solidaire par le prisme de la transition écologique.

Eva Sadoun participera aux universités d'été de l'Economie de demain réunissant 400 000 entreprises qui travaillent sur la transition sociale et écologique de nos modèles, en présence de dirigeants, de ministres et de journalistes.

Et vous, quelles sont vos questions sur la pollution liée aux placements financiers ?

Pour participer

Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, Twitter, et au 01 45 24 7000, nos invités répondent en direct à vos interrogations.

►►► Envoyez-nous via les réseaux sociaux et par mail vos questions et vos réactions.

Chronique

Valère Corréard, directeur du média spécialisé sur la transition écologique ID (L’Info Durable) : Le financement participatif pour le monde d’après