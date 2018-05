Le site de reservation en ligne Expedia s'est interessé à ce qui nous agace le plus lors d'un voyage en avion

Quand voyager en avion devient un cauchemar © Getty / Greg Bajor

Pour 57% des Francais interrogés, avoir une odeur corporelle trop forte est la chose la plus insupportable qui soit à bord d'un avion, ensuite arrive pour 43% des passagers les questions de bruits (notamment des voisins de sièges qui racontent à voix haute leurs dernières vacances ou leurs récentes réunions professionnelles), et enfin pour 41% les voisins de sièges qui ont tendance à s'étaler.

Chez nos voisins internationaux, l'ordre change un peu puisque ce qui revient majoritairement est le coup de pied dans le siège de devant, puis les odeurs et enfin les passagers qui ne s'occupent pas de leurs enfants.

Par ailleurs le site Expedia s'est intéressé également au problème du passager qui dort alors que l'on a besoin de se déplacer dans l'avion. Et bien 33% attendent que le passager dormeur se réveille, 27% le réveille et 40% n'hésitent pas à l'enjamber.

Enfin alcool et câlins en vols ne sont visiblement pas des spécialités françaises. Ainsi dans cette étude on apprend que 63% des français interrogés affirment ne pas oser quoi que ce soit en vol avec leurs partenaires et puis coté boisson et bien ce sont les sud coréens qui ont tendance à consommer le plus d'alcool en vol puis les Indiens, les Américains, et les Anglais à égalité avec les Thailandais.