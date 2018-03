Lors de leurs voyages les touristes français sont les plus gros utilisateurs de distributeurs automatiques de billets. 30% les utilisent contre 17% pour les autres européens et 11% pour les Américains. Un chiffre qui devrait progresser avec une nouvelle carte destinée aux jeunes utilisateurs à partir de 12 ans

Une carte de crédit pré-remplie pour les enfants qui partent en vacances sans leurs parents © Getty

Voici une innovation qui risque de faire le bonheur des parents dont les enfants partent seuls ou en groupe en vacances. Il s’agit de la carte PayTop. A première vue c’est une carte bancaire comme les autres. Elle porte d’ailleurs les couleurs de l’un des grands groupements de cartes bancaires. Mais à bien y regarder le système est plutôt diffèrent et malin.

En fait il s’agit d’une carte pré créditée. En clair vous pouvez via une autre carte de crédit ou par virement placer une somme déterminée à l’avance sur la carte en question. Ensuite votre enfant (à partir de 12 ans) aura accès à la somme pour payer dans les magasins ou pour retirer des espèces dans les distributeurs.

Mais la différence avec les autres cartes c’est que l’enfant peut réaliser ces deux opérations sans disposer d’un compte bancaire associé et dans 6 monnaies différentes : les dollars américains, canadiens ou australiens, les euros, les livres sterling ou les francs suisses et tout cela pour un cout moitié moins élevé que pour une carte classique (2% de frais et taux de change contre 3 à 4% pour les cartes ordinaires). Par ailleurs les parents peuvent à distance garder le contrôle des dépenses de leurs enfants via une application sur smartphone. Les parents peuvent même décider de bloquer une ou plusieurs journées la carte en question qui est proposée sur internet via un abonnement annuel de 20 euros.

Bref un système bien utile pour les jeunes voyageurs et qui pourrait dans les années à venir être également proposée à la clientèle d’affaire pour gérer par exemple les notes de frais des collaborateurs en voyage.