Elle est la deuxième planète après le soleil, et elle porte le nom de la déesse de l'amour chez les Romains. Pourtant un voile épais n'a pas dévoilé tous ses mystères.

400°, des pluies acides, un effet de serre à son paroxysme avec fort taux de Co2 et des vents soufflant à 350 km : bienvenue sur Vénus (illustration) © Getty / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Elle est la première lumière dans la nuit, et la dernière à s'éteindre quand le soleil pointe le bout de son nez. Elle s'est fait appelé entre autres Phosphoros ou Lucifer, par les Grecs et les Romains et elle est connue des hommes pendant l'âge du bronze. On trouve sa trace dans la civilisation babylonienne, sous le nom d'Ishtar.

Mais si dans le langage commun, Vénus est l'étoile du berger, elle n'en reste pas moins une planète, et de surcroît la planète la plus proche de la terre. Le premier à l'avoir observée est Gallilée, au XVIIe siècle, grâce à sa lunette astronomique.

Dans les années 60 et 70, Soviétiques et Américains envoyèrent des sondes pour l'étudier comme Pioneer, Venera ou Magellan. L'une de ces sondes, Mariner, a révélé que la belle Vénus n'avait à offrir à sa surface qu'un enfer stérile composé à 95% de gaz carbonique, de nuages d'acides sulfuriques et de vents soufflant à 350km/h. Quant à la température, elle dépasse les 400°. Sa surface de plaines bosselées et de champs de lave n'ont pas empêchés les scientifiques de découvrir qu'elle avait eu de l'eau à sa surface. Certains pensent même qu'elle fut comme la terre.

Les robots envoyés à sa surface ont du aussi faire face aux pluies acides, et les plus résistants d'entre eux ont survécu 20 minutes.