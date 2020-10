C'est une émission de radiophonie. Cela s'appelle Les chroniques de la haine ordinaire.

Ce matin là, qui était le matin du septième jour, Dieu ne se sentit pas très bien. Il faut dire que les six premiers jours, il n'avait pas ménagé sa peine, créant coup sur coup la lumière, la terre, les mers, l'homme, les animaux, le ciel bleu, les étoiles jaunes. Enfin, tout ce putain de bordel de Dieu qui nous entoure et sans lequel nous n'aurions jamais pu connaître l'arthrite du genou et la bombe à neutrons.

Et donc, le septième jour, Dieu se senti mou et s'en fut consulté l'interne de garde à l'Hôtel-Dieu.

"Comment allez vous? Mon Dieu" s'enquit le docteur et Dieu dit : "Bof. Comme un lundi".

"C'est fâcheux, dit le docteur. On est dimanche. Mais que ressentez vous précisément? Mon Dieu!"

Et Dieu dit : "C'est difficile à dire, j'ai l'impression d'être creux et sans contours. Voyez comme qui dirait ballonné, mais sans la baudruche autour du rien. J'ai l'impression de ne pas être là et de ne pas être ailleurs non plus. Pour être clair, docteur, je crois que je n'existe pas et dans ma situation. Vous comprendrez que c'est extrêmement pénible."

"Rassurez vous, ce n'est qu'une sensation", affirma le docteur, qui était plus pieux qu'une cuisse de grenouille intégriste. "Je vais tout de même vous examiner. Dites 33" et Dieu dit : "on, ne donne pas d'ordres à Dieu, on le prie."

"Excusez-moi, je vous prie de dire 33" dit le docteur et Dieu dit : "33, 33, 33."

"Bien maintenant, faites Ahhh, je vous prie de faire Ahhh". Et Dieu dit : "AHHH".

"Vingt Dieu", s'exclama le docteur qui voyait grand et Dieu, très inquiet, dit "Et alors Docteur, qu'est ce qu'il y a?", "Et bien mon Dieu, c'est tout à fait incroyable. Vous avez la gorge si sombre que je n'y vois rien." Et Dieu dit : "c'est normal. Les voies du Seigneur sont impénétrables."

"Mais non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais mon Dieu, vous n'avez pas de moi profond et sans son moi profond, personne ne peut vivre," reprit le docteur.

"Tiens, quand je vous disais que je n'existais pas. C'est pas des conneries." Dit Dieu. "C'est égal. On est bien peu de chose", constata le docteur.

"On est même rien du tout." dit Dieu "Ni moi, ni vous, puisque sans moi, sans moi pour vous créer, vous l'avez dans le néant."

"Ah Nom de Dieu" dit le Docteur.

"je vous en prie, dit Dieu, combien vous dois je, docteur?"

"Je ne sais pas. Moi, donnez moi ce que vous voulez. Donnez nous aujourd'hui notre pain quotidien"

"Comme d'habitude?"

"Comme d'habitude."

"Et 2 baguettes bien cuite pour le docteur Freud" dit dieu.

Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver.