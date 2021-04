La description qui ouvre le récit de Pierre Desproges est un petit chef-d'œuvre d'écriture, à réécouter et à relire d'urgence. La suite est à l'avenant, et la fin cruelle. Entre conte et fable du Grand Siècle, mais la perruque en moins.

Pierre Desproges, 1986 © Getty / Frédéric Reglain - Gamma Photo

À 30 ans, Ophélie Labourette supplantait dans la hideur et la disgrâce, les culs des cynocéphales les plus tourmentés. Elle était intensément laide de visage et de corps, et le plus naturellement du monde, c'est-à-dire sans que jamais le moindre camion ne l'eût emboutie, ni qu'un seul virus à séquelles déformantes, n'y creusât jamais ses ravages. Elle était vilaine par la grâce de Dieu, marquée à vie, au saut de l'utérus.

Jaillissant de sa tête en poire cloutée de deux globules aux paupières à peine ouvrables, elle imposait un pif grumeleux, patatoïde et rouge vomi, qu'un duvet noir d'adolescente ingrat séparait d'une fente imprécise qui pouvait faire illusion et passer pour une bouche au moment de clapoter. Autour de ce masque immettable, elle entretenait toute une chignonnerie de poils à balais de crin qui se hérissait sur les tempes au temps chaud pour cacher en vain les pavillons de détresse de ses oreilles boursouflées, dont seule la couleur identique à celle du nez, apportait un semblant d'harmonie au demeurant regrettable à cette informité.

Le corps était à l'avenant si l'on peut dire, court et trapu, sottement cylindrique, sans hanche ni taille, ni seins, ni fesses. Une histoire ratée, sans aucun rebondissement. De ce tronc morne s'étiraient quatre branches maigrelettes, précocement parcheminées et flasques, endeuillées par endroits d'un pelage incertain. Les membres inférieurs, plus particulièrement, insultaient le regard. N'était-ce leurs positions dans l'espace, l'une au-dessus de l'autre, rien ne permettait de discerner la jambe de la cuisse. L'une et l'autre, affûtées dans le même moule à bâtons, s'articulaient au milieu par la protubérance insolite d'un galet rotulien trop saillant.

Un trait, un point, un trait, c'étaient des jambes de morse.

Moins affriolantes que bien des prothèses. Avec pour seul point commun avec les jambes des femmes, une certaine aptitude à la marche à pied.

La providence, dans un de ses élans sournois de sa méchanceté gratuite, qui l'incite à faire éclore les plus belles roses sur les plus écœurants fumiers, avait cru bon d'égarer au milieu de toute cette bassesse, une perle rare d'une éclatante beauté : Ophélie Labourette avait une voix magnifique. Déjà quand elle parlait, il s'en évadait des sons surprenants, veloutés dans l'aigu, claquant dans les graves, une voix qui portait loin sans qu'elle eut jamais à la pousser, et qui, même assourdie pour les confidences, écrasait superbement alentour les plus égosillés caquetages, réduisant les plus amples tonitruances viriles en braiements aphones.

Quand elle chantait, le rossignol confus s'éteignait. Son chant brisait les autres chants. Près de lui, les chœurs de basse devenaient aboiements polyphoniques et les voix cristallines, filets de vinaigre. Si Ophélie Labourette était née très sotte ou aveugle, un jury particulièrement doué de mansuétude, aurait pu accorder à Dieu des circonstances atténuantes que lui-même, dans l'arrogante égocentrisme de son infinie sagesse, refusa naguère au docteur Frankenstein. Mais Dieu est un salaud. Fignoleur dans le sadisme comme peu de bourreaux des camps, il avait imaginé de doter sa créature d'une âme d'artiste sensible et raffinée que soutenait un esprit vif et brillant.

Enfin, content de lui comme un grand chef pâtissier au moment de poser l'ultime cerise rouge au sommet de la pièce montée, Dieu avait mis au cœur d'Ophélie Labourette, une petite perle brillante et noire, indestructible, irradiant sans fin de ce corps grotesque. C'était la douleur exquise et pointue d'une inextinguible jalousie. Bref, et pour tout dire, cette immondice sur pattes, comme peu de poètes sensibles à la beauté des choses et l'harmonie des formes, se mourait de haine pour tout ce qu'elle aimait et vivait dans l'espoir exécrable du pourrissement des anges.

Un jour de rouge automne, alors qu'elle cachait ses détresses au fond d'une forêt noire, Ophélie Labourette rencontra dans un sentier caillouteux, un gros crapaud dégueulasse qui coassait par là :

Vous semblez bien triste, mademoiselle, dit le crapaud.

C'est que je suis épouvantable, monsieur le crapaud, je donnerais tout au monde pour quitter ce corps contrefait et cette tête repoussante, et me changer de peau.

Je puis quelque chose pour vous, dit encore le crapaud. Figurez-vous, mademoiselle, que je suis une fée ravissante, victime du mauvais sort sur moi jeté par la Fée La Duras. Seul un baiser sur mon dos pustuleux pourra me rendre mon apparence première. Si vous me donnez ce baiser, mademoiselle, j'exaucerais votre vœu.

Aguerrie à tous les écœurements, elle se voyait dans la glace tous les jours, Ophélie Labourette n'hésita pas un instant. Elle porta le crapaud à sa bouche et lui baisa le dos. Aussitôt, le batracien se fit fée, superbe, avec des traits diaphanes, des grâces de ballerine et une baguette étoilée dont elle toucha l'épaule d'Ophélie Labourette, en disant : Abracadabra, j'ordonne que cette femme quitte ce corps contrefait et cette tête repoussante, et qu'elle change de peau.

C'est ainsi qu'Ophélie Labourette se retrouva d'un coup métamorphosée en crapaud !

Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes.

Aller plus loin