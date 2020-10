Voici de émission de radiophonie spécialement pour les enfants

Mercredi. Rude journée. Pas d'école, les minuscules sont lâchés. Ils font rien qu'à embêter les parents qui essayent de faire des chroniques dans le poste pour les nourrir. Ils font rien qu'à leur poser des questions idiotes. Tout à l'heure, il y en a eu une avec du chocolat poisseux, plein la figure qui est venue le partager avec mes cheveux. Sous prétexte de câlins, on ne devrait pas procréer ainsi n'importe comment à l'aveuglette. On devrait élever des poissons rouges. En plus d'engluer, ça pose des questions idiotes. "Papa, où c'est le règne animal?" Le père est dans son ouvrage. Il l'entend d'une oreille incertaine. "On ne dit pas le règne animal, on dit le règne de Nimal." "La maîtresse elle a dit à Animal".

Je n'aime pas être contredit par des êtres inférieurs. Surtout quand j'ai tort. Mais puisque nous sommes mercredi, que vous êtes des milliers, chers adorables minus, à traîner à portée de transistor au lieu de vous rendre utile en défenestrant le chat pour voir si c'est vrai que ça rebondit... On prend son cahier, on prend son crayon noir. Je ne veux pas de feutre, ça tache le chocolat en titre on mets le règne animal. Animal en un seul mot, imbécile.

Le règne animal se divise en trois parties.

Les animaux. Ll'homme. Les enfants.

Les animaux sont comme des bêtes, d'où leur nom. Ne possédant pas d'intelligence supérieure. Ils passent leur temps à faire des bulles ou à jouer dans l'herbe au lieu d'aller au bureau. Ils mangent n'importe quoi. Très souvent, par terre. Ils se reproduisent dans les clairières, parfois même place de l'Église, avec des zézette et des foufounettes. Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir. C'est pourquoi ils continuent de batifoler quand ils ont 37,6.

L'homme. Remarquons au passage que si l'on dit les animaux au pluriel, on dit l'Homme au singulier parce que l'Homme est unique. De même, nous dirons que les animaux font des crottes alors que l'Homme sème la merde. L'homme est un être doué d'intelligence. Sans son intelligence, il jouerait dans l'herbe ou ferait des bulles au lieu de penser au printemps au milieu des embouteillages. Grâce à son intelligence, l'homme peut visser des boulons chez Renault jusqu'à 60 ans sans tirer sur sa laisse.

Il arrive aussi, mais moins souvent, que l'Homme utilise son intelligence pour donner à l'humanité la possibilité de se détruire en une seconde. On dit alors qu'il est supérieurement intelligent. Les Hommes ne mangent pas de la même façon selon qu'ils vivent dans le nord ou dans le sud du monde. Dans le nord du monde, ils se groupent autour d'une table, ils mangent des sucres lourds et des animaux gras en s'appelant Cher ami, puis succombent étouffés dans leur graisse en disant : "Docteur, docteur!".

Dans le sud du monde, il suce des cailloux ou des pattes de vautour mort et meurt aussi tout sec et désolé, épancher comme les roses qu'on oublie d'arroser. Pour se reproduire, les hommes se mettent des petites graines dans le derrière en disant : "Ah oui, Germaine".

Les enfants, enfin, contrairement à l'homme ou aux animaux ne se reproduisent pas. Pour avoir un bébé, il est nécessaire de croire à cette histoire de petites graines. Malheureusement, les enfants n'y croient pas tellement. C'est sans doute parce qu'à force de voir jouer les animaux dans l'herbe aux heures de bureau, les enfants s'imaginent dans leur petite tête pas encore éveillée à l'intelligence qu'il faut des zézette et des foufounettes pour faire des bébés?

En réalité, les enfants ne sont ni des hommes ni des animaux. On peut dire qu'il se situe entre les hommes et les animaux. Observons un homme occupé à donner des coups de ceinture à une petite chienne cocker marrante comme une boule de duvet avec des yeux très émouvant. Si un enfant vient à passer, il se met aussitôt entre l'homme et l'animal. C'est bien ce que je disais. Mais ce n'est pas une raison pour nous coller du chocolat sur la figure quand nous écrivons des choses légères pour oublier les vautours.