Monsieur Raymond Lepetit est journaliste. C'est un obscur. Dans aucun journal, on ne saurait être plus obscur que M. Raymond Lepetit.

Pierre Desproges © Getty

Monsieur Raymond Lepetit est encore plus obscur que Mademoiselle Geneviève Portafaux, qui est responsable de la rubrique Erratum au "Réveil du Pas de Calais". Mme Geneviève portafaux, elle, connut tout de même un quart d'heure de gloire dont elle se serait bien passée d'ailleurs, en écrivant un jour dans un moment d'égarement et Eratum avec un seul r.

Monsieur Raymond Lepetit, pour sa part, est à l'abri de la moindre notoriété. Il restera dans l'ombre la plus opaque jusqu'à l'âge de la retraite. Bien qu'il s'occupe d'une rubrique assez cousine au demeurant de celle de Mme Geneviève portafaux. En effet, Monsieur Raymond, le petit rédacteur de la solution du jeu des 7 erreurs des "Échos de La Fouillouse", qui est encore assez lu entre Le Chambon en Feugerolle et Andrézieux-Bouthéon.

Pour dire la vraie vérité, bien qu'elle soit fort cruelle, monsieur Raymond, Lepetit est encore moins célèbre que monsieur Christian Bouchabais. Monsieur Christian Bouchabais est également rédacteur de la solution des Jeux des 7 erreurs, mais à France Soir. Il paraît même qu'un soir, monsieur Christian Bouchabais aurait rencontré M. Philippe Bouvard dans l'ascenseur, qu'il aurait dit Bonjour Monsieur Philippe Bouvard et que monsieur Philippe Bouvard lui aurait répondu Bonjour Monsieur Bouchabais.

Ce sont des bruits, mais tout de même.

Alors que monsieur Raymond, Lepetit, non. C'est tout juste si monsieur Raymond Lepetit est connu à Andrézieux-Bouthéon, il ne sort jamais. Il envoie son article par téléphone à Mme Chabert, la vieille sténographe bigote antisémite de "L'Écho de la Fouillouse".

"Mme Chabert, c'est Lepetit. Bon, alors j'y vais. En 1, comme l'unité. Le donjon est plus large. En 2. Le massif de l'Is est caché par le pont-levis. Non pas Lévi, levis. En 3. La lance du troisième chevalier en partant de la droite est plus pointu. En 4. Au fond, le parc est différent. Il ne reste plus que six chevaux blancs et deux marquises dans la sarabande. Non,en un seul mot, sarabande. En 5. Le blason a été modifié. En 6, la salamandre est moins bien dessinée, la queue s'est effacée de l'image. En 7 enfin, il n'y a plus que trois boulets de canon au fond du ravin. Pas du rabbin. Oui, c'est ça.

Oui, ce sera tout pour aujourd'hui. Mme Chabert. Bonjour à Chabert. A demain, Mme Chabert."

Monsieur Raymond Lepetit est malheureux. Pour arrondir ses fins de mois, il fait aussi la solution du jeu des sept erreurs de "Sexy Fouillouse", une revue pornographique locale très sinistre et très grise. Monsieur Raymond Lepetit à honte.

"Allo Monsieur Bernard-Henri. C'est Lepetit bon alors j'y vais.

En 1, comme l'unité. La langue du barbu est plus large à sa base. En 2, les genoux de la troisième personne de couleur sont plus pointus. En 3, le fouet est moins bien dessiné. En 4, la personne forte a lâché sa chaussure droite. En 5, le vieux monsieur ne sourit plus. En 6, la bougie a disparu. En 7, la queue de pie a été modifiée."

Monsieur Raymond Lepetit raccroche son vieux téléphone noir. Il se sent vieux, il est vieux, il trottine les mains dans le dos, fragile et voûté, jusqu'à la fenêtre qui donne sur le jardin. Il ne voit plus le massif de Marguerite. Il est caché aux regards par les mauvaises herbes. La pointe du troisième barreau de la grille, en partant de la droite, est tombée. Au fond, le petit verger est différent. Il ne reste plus que six choux verts et deux poireaux dans les plates bandes. Le bonnet du nain en plâtre a été modifié par l'érosion des pluies et l'écureuil en stuc à côté à la queue moins bien dessiné. Monsieur Raymond, Lepetit ne se sent pas très bien. Ses espoirs sont flous. Partant de la gauche, ils se sont déplacés vers la droite. Il a un rhumatisme de plus du côté du cœur. Sa femme a disparu. Il ne lui reste que six cheveux bleus, son sourire s'est effacé de l'image.