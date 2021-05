Malgré les flots de bave haineuse dont je ne cesse de les enduire à longueur d'antenne, les jeunes s'obstinent à affluer à ces enregistrements en plus grand nombre que les rares et sympathiques vieux cons qui m'honorent chaque semaine ici leurs chaleureux et ultimes tremblotements prégrabataires.

Pierre Desproges au Théâtre Fontaine, Paris 1984 © Getty / Jean-Jacques Bernier

C'est à se demander si ces étourneaux d'adolescents, frémissant d'enthousiasme et cloqués d'acné, ne croient pas que je plaisante quand je leur dis que je les hais.

Tenez. Pas plus tard que lundi dernier, l'un d'eux, de sexe mâle, enfin, c'est le bruit qu'il colporte, a tenu à m'embrasser à la fin de la séance.

J'avais au reste, décelé en ce garçon des trésors d'amour enfouis sous les bubons et un rien de servilité dans l'ardeur qu'il mettait à dire Pouf, pouf avec les autres entre deux boutades.

Après que je lui eus consenti une dédicace pittoresque et désopilante sur la page de garde d'un livre dont on m'attribue la paternité, il m'a prié de lui accorder un autographe au feutre noir sur sa chemise blanche, ce que je fis, l'élevant ainsi à un paroxysme dans la dévotion qui le poussa à me baiser les doigts.

J'attendais qu'il me suppliât de lui donner ma bénédiction, quand un autre jeune homme, encore plus courbé, est venu l'interrompre pour une requête particulière qu'il m'énonça d'une voix troublée par l'émotion, en joignant les mains comme une pietà traumatisée devant la résurrection de son petit dernier.

"Je suis élève de l'Ecole supérieure des ingénieurs électroniciens. À chaque fin d'année, nous donnons une grande fête. Le clou de la fête est l'apparition d'un personnage hors du commun, en tout cas inhabituel, original, pour présider notre banquet."

Je le voyais venir, en même temps que se précisait en moi la sensation fugace que j'ai parfois, de ne pas être n'importe qui. J'arborais, inconsciemment, ce délicat sourire sardonique en demi-teinte qui avait fait le succès de Dominique Paturel dans Les Valseuses ridicules de Molière.

"Poursuivez, jeune homme, poursuivez.

- Et bien voilà. Monsieur Desproges, l'année dernière, on a eu une pute. Cette année, on aimerait bien que ce soit vous."

Pouf, pouf.

Une auditrice de Tassancourt, Madame Béatrice Fay, me demande pourquoi je ne passe jamais de disque d'Édith Piaf dans cette émission.

Si vous écoutiez plus souvent ces chroniques au lieu de vous faire lutiner dans les banlieues agricoles, Madame Béatrice Fay, vous auriez pu constater, de vos propres oreilles, que cette émission ne comporte aucun autre enregistrement que celui de ma propre voix, et accessoirement de celle d'une poignée de désoeuvrés qui se réveillent par éclipses en faisant...

Pouf, pouf.

En dehors du générique dû au très talentueux Paolo Conte, nul autre son musical ne vient souiller l'antenne. Et j'en profite pour vous signaler que "Les Chroniques de la haine ordinaire" et le Bulletin de la météorologie nationale sont les seules émissions de radiophonie ne comportant pas de rires ni d'applaudissements enregistrés. C'est pourquoi, à part cet imbécile, personne ne rit ni n'applaudit jamais !

Pouf, pouf

Enfin, sachez Madame, que quand bien même j'aurais le loisir de diffuser des chansons de Piaf, je ne le ferais pas. Je n'aime pas les chanteurs belges. Vous ne saviez pas que Piaf était belge ? C'est pourtant flagrant cette façon qu'elle avait de chanter la moule quand elle avait la frite.

Pouf, pouf.

La situation internationale, nationale, départementale, communale, vicinale même, insiste à ce point dans l'ubuesque qu'elle me remet en mémoire quelques lignes désespérées de Jean-Edern Eluard, le neveu trisomique de Paul :

Sur le collier du chien que tu laisses au mois d'août

Sur la vulgarité de tes concours de pets

Sur l'étendard nazi et sur le drapeau rouge

Sur la rosette au coin du vieillard officiel

Sur les blousons kaki, sur les képis dorés

Sur le cul blanc des féministes

Sur le mandrin des misogynes

Sur le béret obtus des chauvins aveuglés

Sur la croix des cathos, le croâ des athées

Sur tous les bulletins et sur toutes les urnes

Où les crétins votants vont se faire entuber

Sur l'espoir en la gauche

Sur la gourmette en or de mon coiffeur de droite

Sur la couenne des connes aplaties sur les plages

Sur l'asphalte encombré de cercueils à roulettes

Sur les flancs blancs d'acier des bombes à neutrons

Que tu t'offres à prix d'or sur tes impôts forcés

Sur la sébile humiliante et dérisoire

Qu'il faut tendre pourtant à tous les carrefours pour aider à freiner l'ardeur des métastases

Sur le mur de la honte et sur les barbelés

Sur les fronts dégarnis des commémorateurs

Pleurant au cimetière qu'ils ont eux-mêmes empli

Sur le petit écran qui bave encore plus blanc

Sur l'encéphalogramme éternellement plat

Des musclés, des Miss France et des publicitaires

Sur l'étendard vainqueur de la médiocrité

Qui flotte sur les ondes hélas abandonnées

Aux moins méritants des handicapés mentaux

Sur la Bible et sur Mein Kampf

Sur le Coran frénétique

Sur le missel des marxistes

Sur les choux-fleurs en trop balancés aux ordures

Quand les enfants d'Afrique écartelés de faim

Savent que tu t'empiffres à mourir éclaté

Sur le nuage

Sur la lune

Sur le soleil atomique

Sur le cahier d'écolier de mes enfants irradiés

J'écris ton nom

HOMME

Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafter, mais y font rien qu'à mugir dans nos campagnes.

Aller plus loin