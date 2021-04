Ce soir, Pierre Desproges répond à une proposition qu'il a reçue par courrier et qui ne lui plaît pas vraiment...

Pierre Desproges au Théâtre Fontaine, 11 janvier 1984 © Getty / Jean-Jacques Bernier

Je viens de recevoir la lettre circulaire suivante...

Monsieur,

Mon désir est de réunir dans un même livre des individualités françaises : hommes de télévision et médias, artistes de cinéma et de théâtre, musiciens classiques, écrivains, hommes d'affaires, artistes de variétés, grands chefs culinaires.

Le sujet du livre consernera (avec un s) vos attirances et relations avec le vin, et votre avis sur "l'acte de boire".

Je serai (sans s) des plus flatté (sans s) si vous acceptiez de paraître en ce livre, approuvé par les éditions Hachette (avec 2 t quand même). Je vous serai (sans s) très reconnaissant de me contacter par téléphonne (2 n) pour établir les modalitées (ées) nécessaires en vue d'un entretien.

Avec toute ma sympathie et l'espoir de votre future collaboration, je vous prie de croire, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

Pierre Solkoloff.

Voilà, c'est un monsieur Pierre Sokoloff qui m'écrit ça. Il est très connu.

J'aime beaucoup votre lettre Monsieur Sokoloff. Je ne m'attarderais pas sur la platitude du texte, ni sur l'indigence orthographique dont il est parsemé. Après tout, si les illettrés n'avaient pas voix au chapitre, Rika Zaraï serait obligée de chanter pour gagner sa vie. Au risque de déclencher une nouvelle poussée d'antisémitisme jusque chez les Juifs.

J'aime beaucoup votre lettre, Monsieur Sokoloff, parce qu'elle vient de me donner une idée.

Si j'ai bien compris votre démarche, vous entendez faire écrire votre livre à l'œil par une bande de nègres gratuits dont vous comptez sur la verve ou le talent pour pallier votre propre incompétence littéraire.

En échange de quoi, vous toucherez les droits d'auteur à leur place. C'est normal, puisque c'est vous qui avez la machine à écrire. C'est vraiment une bonne idée !

Des lettres comme la vôtre, Monsieur Sokoloff, pour vous donner le fond de ma pensée et tapisser celui de ma poubelle, il m'en échoit quatre ou cinq par mois.

Connement, il n'y a pas d'autre mot, je n'y répond jamais.

Certes, vous n'aurez pas un mot de moi, Monsieur Sokoloff, dans votre prochain ouvrage, parce que plus le temps passe et me presse avant que mort s'ensuive, plus j'ai tendance à écrire pour nourrir ma famille et moins j'ai envie d'arroser la vôtre.

Mais Dieu m'épile - oui, mais des wonder - quelle excellente idée vous eûtes, Monsieur Sokoloff !

Figurez-vous que je l'ai reprise à mon compte. Tenez-vous bien, tenez-vous mieux.

Permettez-moi de vous faire lecture d'une lettre que je viens de rédiger.

Pierre Desproges, chroniqueur haineux à Monsieur X., Artisan compagnon de France.

Monsieur...

Mon désir est de réunir dans une même bâtisse les individualités artisanales françaises : maçons, peintres, plombiers, carreleurs, électriciens, etc... Le genre de la maison sera luxueux mais sobre et de bon goût et rappellera à tous votre savoir-faire.

Je serais des plus flattés si vous acceptiez de me la construire à l'œil. Je vous serais très reconnaissant de me contacter par téléphone pour décider de la date de début des travaux.

Avec toute ma sympathie et l'espoir de votre collaboration, etc. Pierre Desproges

Allons, Bonsoir Monsieur Sokoloff, et encore merci. Je ne m'attarde pas, j'ai du courrier en retard.

Madame,

Après avoir baisé en collaboration avec Madame Mercier, l'épicière,

mon désir est de réunir dans un même lit des individualités "sautent au PAF" françaises.

Je serais très flatté si vous acceptiez de coucher avec moi pour pas un rond, etc., etc.

Aller plus loin