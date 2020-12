Quoi de plus humiliant qu'une déculottée - au sens figuré - par un enfant ? Pierre Desproges humilié, bafoué au plus profond de sa vanité de mâle à poils durs par un petit garçon...

Pierre Desproges © Getty

"Connaissez-vous rien de plus humiliant, pour une grande personne, que d'être publiquement déculotté par un enfant ? J'entends « déculotté » au sens figuré, cela va de soi : pour ce qui est des tentatives de détournement de majeur, faites-moi confiance, je sais me défendre.

En revanche, j'entends « grande personne » au sens propre, trois fois hélas, je devrais dire quarante-six fois hélas, mon expulsion placentaire ayant coïncidé avec le début d'un exode encore plus général... Je suis même une grande personne en voie de tassement. Je commence à m'essouffler dans les secrétaires, même bilingues. Bientôt, j'accosterai sur les rives mortelles du Troisième Age, celui où tout bascule, où l'on s 'éveille un triste matin sur les genoux, avec les mains froides et le gris aux tempes. La veille encore, tout allait bien pour toi, mon frère : tant qu'il a les artères plus molles que le sexe, l'étalon piaffe. Et puis, plaf, tu sais ce que c'est : quand l'un de ses membres ne lui permet plus de cavaler, on abat le vieux cheval...

Pouf, pouf."