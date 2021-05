Les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent. Vous avez du talent ? Ne vous emmerdez pas à passer le bac.

Pierre Desproges © Getty / Frederic REGLAIN - Gamma-Rapho

Jeunes gens de France, demain matin commencent les épreuves du baccalauréat. Jeunes gens de France, n'y allez pas, ça ne sert à rien.

Les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent. Vous avez du talent ? Ne vous emmerdez pas à passer le bac. Allez aux putes ou à la piscine Deligny, c'est pareil.

Est-ce que je l'ai, le bac, moi ? Non. Et alors ? Est-ce que j'ai l'air d'être dans la misère ? Vous avez vu la taille de ma bagnole ?

Dans le groupe Indochine, personne n'a le bac. Est-ce que ça les a empêchés de s'affirmer en tant que cornes de brume ?

"Le bac, ça permet de voir du pays", disait Balavoine. Vous avez vu où ça l'a mené...

Jeunes Françaises, jeunes Français, restez chez vous. Boycottez le bac. Prenez un papier et un crayon. Je vais vous donner les sujets de première et de philo.

. Qui a dit : "Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question" ?

. Voici une liste d'animaux : chien, chat, vache, canard, rossignol-fouille-merde, orang-outang, mouton porte-clés, cochon.

Voici maintenant une liste de cris d'animaux. Savez-vous redonner à chacun ce qui lui est dû ? Ouah, miaou, meuh, coin-coin, tireli-tirela-tirela j'te dis, honk honk, coucou, bêêê, I love you, crooïnk...

. La ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre (à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre). Quelle est la définition de la ligne gauche ?

. Tout le monde sait que les travaux d'Hercule étaient 12. Mais savez-vous combien étaient les parents de Lamartine ?

. Qui a dit : "Je plains les gens petits. Ils sont les derniers à savoir quand il pleut" ?

. Dans l'Évangile selon Saint Luc, comment l'auteur appelle-t-il les Rois mages ? Répondez par A, B ou C : A ? B ? C ?

. Sylvie va au marché. Elle a 165 francs dans son porte-monnaie. Elle achète 9 laitues à 3,20 francs et 14 laitues à 3,10 francs. Est-ce bien raisonnable ?

. Un passeur doit faire traverser une rivière à des passagers bien encombrants. Il y a là une chèvre, un chou, un loup, un orang-outang et Charlotte Rampling. Notre passeur est bien embêté : sa barque est fort légère. L'étanchéité a été vérifiée à Tchernobyl. Il ne peut donc pas transporter tout ce petit monde en une seule fois sans risquer de couler.

Il doit donc effectuer plusieurs voyages. Mais il ne peut laisser la chèvre seule avec le chou et emporter le loup, l'orang-outang et Charlotte Rampling. Car la chèvre, restée seule avec le chou, brouterait le chou. Il ne peut pas non plus laisser le loup avec la chèvre. Car le loup brouterait la chèvre. Tout ceci, chers petits amis, est bien embêtant.

. Parmi ces quatre prénoms, un seul n'est pas ridicule. Dites lequel : Bernard-Henri, Rika, Pierre, Jean-Edern ?

. Dans cette liste de mots, cherchez l'intrus : métastase, Schwartzenberg, chimiothérapie, avenir.

. Un train parti de A à 8h19, roule vers B, qui est situé à 129 kilomètres de A, à une vitesse moyenne de 117 kilomètres/heure. Dites pourquoi ?

. Dans l'Évangile selon Saint Matthieu, comment l'auteur appelle-t-il les Rois mages : les babouches nickelées, les Ripolins du désert, les Bougnoules de Dieu ?

. Un sourd répond au nom de Christian. Là encore, est-ce bien raisonnable ?

Et maintenant, pour finir en beauté, voici les trois sujets de philo qui seront proposés demain matin aux élèves de la zone A :

1/ Sans la liberté de censure, c'est l'oppression qu'on bâillonne.

2/ L'évolution de la pensée présituationniste entre l'école hégélienne et le négativisme de l'infrastructure néo-nietzschéenne a-t-elle inconsciemment ou non influencé la carrière de Raymond Poulidor ?

3/ En tant que voie d'accès à l'émancipation morale sans prise de conscience structurale au niveau du vécu libertaire, peut-on admettre que l'application de la liberté sexuelle dans les étables ougandaises est la porte ouverte à tous les zébus ?