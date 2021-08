Chaque fois qu'il m'est donné de croiser le regard éperdu d'amour d'un chien sans inquiétude. Chaque fois que mon gros chat noir prétentieux vient se coller à mes cuisses en me ronronnant ses désirs de caresses érotiques...

Pierre Desproges, mai 1987 © Getty / Louis Monier / Gamma-Rapho

Chaque fois que le vieux percheron de labour en retraite qui finit sa vie paisible dans un champ près du mien s'en vient dodeliner de la croupe à ma rencontre pour une poignée d'herbes sèches que j'arrache au fossé, chaque fois, je repense au cri profond, gorgé d'humanisme que la délicieuse petite Stéphanie de Monaco ne put retenir un jour devant les caméras de TF1, alors qu'on évoquait devant elle la sanglante boucherie des corridas espagnoles : Après tout, avait-elle dit, la voix chargée de lourds sanglots antivivisectionnistes, après tout les animaux sont des êtres humains comme les autres". (Il me semble vous avoir déjà restitué au moins une fois, dans ces chroniques, cet inoubliable message d'amour de la princesse des mille et un projets à bétonner la côte,

mais enfin, comme disait Soubirous en remontant sur Bernadette : "Quand on tient un bon coup, y a pas, faut qu'on y retourne".

Toutes ces digressions bestiales me viennent à l'esprit en parcourant une dépêche de l'AFP qui met le doigt sur cet émouvant problème du formidable amour entre les bêtes et l'homme qu'on ne retrouve pas seulement entre le groupe Indochine et leur imprésario.

La petite Silvia Corelli, 7 ans, vivait heureuse dans sa villa romaine, entourée de ses parents qui faisaient semblant de s'aimer, et de Bello le chien de berger et Coco le perroquet. Bello et Coco, sans qu'on eût pu parler d'idylle entre eux, vivaient leur cohabitation aussi bien que n'importe quel président ou Premier ministre contraints de subir la leur, c'est-à-dire sans se mordre ni se pincer devant les photographes.

Hélas, au début de ce printemps - qui fut tardif, je le souligne à l'intention des éventuels demeurés isothermiques qui ne s'en seraient pas aperçus...-

le chien Bello avait accumulé un trop-plein de sève animale qui l'incita, au mépris des normes protocolaires les plus couramment admises, à sodomiser le perroquet Coco. Un violent corps à corps s'ensuivit, au cours duquel le chien Bello, frustré d'être éconduit, trancha d'un seul coup de dent la papatte à Coco.

Coco ne mourut pas, mais la petite Silvia tomba malade de chagrin de le voir clopiner lamentablement dans sa chambre en sifflotant Le pont de la rivière Kwaï n'importe comment. Oui, avant le drame, Coco faisait un tabac chaque fois qu'il sifflait la fameuse marche du colonel Bogey.

Mais curieusement, depuis qu'il était infirme, il ne parvenait plus qu'à en retrouver les six premières demi-mesures qu'il rabâchait sans fin au risque de se ramasser, de la part des voisins excédés, maints vases de Chine et maints parpaings à travers la gueule. Car sa mélopée, naguère entraînante, s'était faite un rien pénible, pour ne pas dire carrément chiante.

Ça donnait ça : (Pierre Desproges siffle)

Heureusement, la bonne fée des petites filles à perroquet veillait sous la forme d'un vétérinaire prothésiste, le docteur Paolo Jurgensson. "Ne pleure plus petite Sylvia, dit-il à l'enfant, je vais rendre sa joie de vivre à ton cher Coco".

Le docteur Paolo Jurgensson est très connu à Rome pour son génie inventif.

On lui doit, entre autres réfections, la rezébrure au feutre indélébile d'un marcassin grand brûlé et la fabrication d'une queue articulée en polyuréthane pour un Rantanplan handicapé caudal à la suite d'une sieste sous le rapide Paris-Rome.

N'écoutant que son courage qui ne lui disait rien et la promesse d'un chèque qui lui en disait plus, le docteur Paolo Jurgensson se mit à œuvrer d'arrache-pied, si j'ose dire, pour fabriquer une patte artificielle au cher boîteux Coco.

Lequel l'a essayée avec succès pas plus tard qu'hier. Il peut de nouveau se tenir sur son perchoir, s'accrocher aux rideaux et siffler son tube jusqu'au bout.

Folle de joie, la petite Silvia a retrouvé sa joie de vivre et recommence à fumer ses chères Marlboro.

Si l'on devait tirer une morale de cette charmante anecdote, je dirais qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'un Italien s'appelle Jurgensson.

Quant à ces féroces soldats, je le dis c'est pas pour cafter, mais y font rien qu'à mugir dans nos campagnes, et avec les nuages radioactifs autour, croyez-moi, c'est pas marrant.