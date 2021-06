Pierre Desproges a reçu une lettre très touchante d'une dame qui a un cancer.

Pierre Desproges © Getty / Jean-Jacques BERNIER - Gamma-Rapho

J'ai reçu l'autre jour une lettre d'une dame qui a un cancer.

Le fils de cette dame, un étudiant de 19 ans, n'avait rien trouvé de plus intelligent pour distraire sa mère, que de lui refiler un petit bouquin* prétendument dictionnaire, en réalité catalogue de bassesses d'un goût non pas douteux mais carrément mauvais, que j'ai commis impunément dans le but avoué de donner un petit peu de joie au cœur des salauds qui trouvent encore le temps de me lire.

Entre autres sujets de raillerie où je me suis plu à vautrer mon ignominie congénitale au fil de ces pages, le cancer, les cancéreux, les cancérologues et les gaietés de l'escadron métastatiques venaient bien sûr en bonne position.

Sans doute parce que la mort est quelquefois au bout, et que la mort est la chose la plus extraordinairement amusante du monde puisqu'elle atteint dans l'absurde des sommets inaccessibles à tous les autres avatars de la condition humaine.

Or donc, et trêve de justifications stériles, voilà-t-il pas qu'un adolescent irresponsable offre ce livre à sa maman qui a un cancer. La maman qui a un cancer lit le livre et m'écrit à moi, Pierre Desproges des Chroniques de la haine ordinaire de France-Inter de Paris XVI°.

C'est une lettre pleine de vie et de mort, une lettre triste à pleurer de rire, une lettre drôle à rire aux larmes. J'ai eu aussitôt envie de vous la lire dans cette chronique, avec un minimum de commentaires parce qu'elle n'en a pas besoin.

J'espère seulement que les pontes, pontifes et pontifiants professionnels de la chasse aux métastases actuellement mobilisés dans un safari européen contre la bête, laissent traîner ce soir leurs savantes oreilles sur France Inter. J'espère aussi que nous écoute l'infime journaleux d'une radio fécale dont je vous ai parlé ici l'autre soir, qui m'avait reproché, je recite de "critiquer le cancer".

Je précise également qu'en pleine crise d'humilité, je me suis senti obligé de retirer de cette lettre ceux des passages laudatifs à mon endroit qui n'en gênaient pas la compréhension.

Et enfin que bien évidemment je ne me suis autorisé à vous faire part de cette lettre qu'après en avoir demandé l'autorisation à son auteur. Je l'ai appelée. Après m'avoir donné son accord, elle m'a prié de ne pas divulguer son identité à l'antenne. Et puis elle a changé d'avis : "J'ai un cancer. Je m'appelle Françoise, j'habite Saint-Cloud".

Nous nous sommes parlés assez longuement au téléphone : C'est une jeune femme, je veux dire sa voix est jeune, c'est une voix généreuse, très gaie, la voix éclatante, en aigu des gens qui sont contents d'être vivants et qui n'ont pas envie que ça s'arrête.

"Monsieur Desproges,

Mon fils 19 ans, m'a fait lire votre livre. Je l'ai dévoré et je vais le relire plus posément. C'est... (ici je censure les couronnes de lauriers).

Cependant, Monsieur Desproges, vous n'êtes pas allé assez loin sur le cancer. J'ai eu, enfin j'ai... (puisque de toute façon il n'y a que rémission. Ah ! quel mot), j'ai un cancer.

Après avoir été sérieuse... après avoir été prise au sérieux, après avoir été sérieusement soignée, j'ai envie d'en rire... et il y a des tonnes d'humour à revendre à propos du cancer... Le cancer, qui était un mot à la mode il y a encore un an ou deux (mais les modes, ça va, ça vient).

Le professeur Mathé, Rika Zaraï... le ridicule qui émane de ces extrêmes, aussi nuls et impuissants les uns que les autres, vous donne le feu vert. Le feu vert pour tout dire ou faire dire, rire ou faire rire, fulminer, jaser, faire peur, que sais je ? Allez y, foncez avec Guy Bedos. Allez plus loin que.. (alors là il y a un nom, mais je suis pas là pour dire du mal des marchands de soupe populaire) - allez-y avec plus d'élégance et plus d'humour noir.

Monsieur Desproges, une "élite de cancéreux" compte sur vous. Pour les détails précis - concernant la maladie, son traitement, l'hypocrisie des cancérologues, la lâcheté des amis, la fausse pitié et la mauvaise conscience de la famille, la solitude du cancéreux... J'en connais un paquet - gros... comme le cœur que j'ai gros... depuis tout ça.

Monsieur Desproges, je vous dis encore merci. Je vous crie mon espoir de vous voir faire quelque chose pour démystifier cette foutue maladie... qui finit par ne plus en être une... Ce n'est plus une maladie, c'est un état... comme ça... tout con. Il faut faire avec... Faisons-le en riant.

Amitiés."

Merci madame, pour cette lettre. S'il vous plait, portez-vous bien. Voici le printemps qui revient. Vous en êtes, et c'est très bien. Continuez...

Quant à ces féroces soldats, je le dis, mais ce n'est pas pour cafter, y font rien qu'à mugir dans nos campagnes.

📖 * Dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis de Pierre Desproges

Aller plus loin