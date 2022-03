Les câbles sous-marins représentent plus de 90 % des communications mondiales, incontournables, indispensables et un levier géopolitique majeur…

Les câbles sous-marins © Telegeography

Camille Morel, Docteur en géopolitique des câbles sous-marins, chercheuse associée au Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense l’Université Lyon III est l’invitée des Chroniques Littorales. Elle nous délivre un bilan quant aux enjeux stratégiques des câbles sous-marins. On recense plus de de 430 câbles sous-marins dans le monde pour un total de plus de 1,2 million de kilomètres. Il existe trois types d’acteurs sur le marché des câbles sous-marins. Il y a d’abord les propriétaires du câble, qui sont soit les opérateurs de télécommunication historiques, soit les nouveaux entrants que sont les GAFAM et d’autres investisseurs privés. Viennent ensuite les fabricants qui s’occupent de la manufacture des câbles et puis enfin les poseurs, qui sont des armateurs en charge de déployer et réparer les câbles dans l’océan.

Ce réseau de câbles sous-marins, essentiel, n’en demeure pas moins fragile, parce que les menaces existent. Les principales menaces sont des coupures accidentelles de câbles, liées au passage d’un chalut, à une ancre de navire ou à un séisme sous-marin. Mais les câbles sous-marins constituent une infrastructure invisible et peu accessible. Ainsi, une action menée contre un câble peut être opérée par sous-marins ou drones sous-marins. Donc une attaque est toujours envisageable. Mais la simple coupure d’un câble ne serait pas vraiment un problème, parce que des coupures ont lieu au quotidien. En revanche, la coupure simultanée de plusieurs câbles d’importance déstabiliserait fortement les communications. C’est la raison pour laquelle le réseau de câbles sous-marins constitue un enjeu de pouvoir. Parce que les réseaux de communications ont toujours un rôle stratégique dans le jeu des puissances sur la scène internationale.