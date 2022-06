Savez-vous où va la mer à marée basse ?

Un cahier de vacances pour découvrir le monde marin de façon ludique © Getty

Un cahier ludique pour apprendre le monde de la mer et de l’océan par Cyril Hofstein et Gab, rien à voir avec ce cahier de vacances qui peut surgir à tout moment durant les grandes vacances, et qui vous ramène à l’école. Pour tous les âges, s'initier au monde marin et maritime, seul ou en famille, 150 jeux, questions et réponses, pour prendre la mer toute voile dehors !...

"Le cahier de vacances de la mer" par Cyril Hofstein et Gab est édité chez Arthaud.