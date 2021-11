Son image est souvent partiale et bien loin de la réalité. 40 fiches qui démystifient les légendes, les clichés et les idées reçues sur les requins...

40 idées reçues sur les requins © Getty / Gerard Soury

Johnann Mourier, biologiste marin et écologue comportementaliste à l'université de Corse Pasquale Paoli, étudie les requins depuis près de quinze ans. Pour Johann Mourier, les requins ont de tout temps inspiré crainte et effroi. Ces sentiments se sont renforcés au siècle dernier, notamment à travers la fiction, dans la littérature et au cinéma. Son image est souvent partiale et bien loin de la réalité. Le livre de Johann Mourier, avec une préface de Laurent Ballesta, tente de rétablir des vérités, et invite à les découvrir sous différents aspects, en abordant leur diversité, leurs adaptations, leur utilité, leurs forces et leurs fragilités.

Ce livre répond à nos questions,

Il répond aussi à nos doutes, nos idées sur les requins telles que, les requins ont une mauvaise vue, les requins grognent lorsqu’ils chassent, le requin un animal peu intelligent, les requins préfèrent les eaux chaudes, les requins ne mangent pas de végétaux, il n’y a pas de requins sur les côtes françaises métropolitaines, les requins ne vivent pas en eau douce ou encore, les requins n’ont pas de prédateurs...

40 idées fausses sur les requins par Johann Mourier est édité chez Quae