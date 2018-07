Les Glénans et les bateaux volants.

L'école des Glénans à Fouesnant dans le Finistère © AFP / STICHELBAUT Benoit / hemis.fr

Les Glénans, la 1ère école de voile d’Europe née à la fin de la seconde guerre mondiale, 70 ans et toujours ce but humaniste de démocratiser la pratique de la voile, que tous et toutes aient un accès à la mer, et aujourd’hui l’enjeu des Glénans est de former les acteurs de la mer par la prise de conscience d’un environnement fragile et l’approche d’une gestion de la mer; cet espace ouvert qu’il faut préserver…